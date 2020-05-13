Единственным успешным методом борьбы с распространением коронавируса является жесткий карантин.

Как передает "Гордон", об этом идет речь в блоге руководителя Ассоциации медицинских центров Израиля МЕДЕС Романа Гольдмана.

Он отметил, что безработица из-за карантина не так страшна, как смерти людей, поэтому в разгар эпидемии крайне необходимо действовать жестко, даже если такие меры вызывают возмущение у общества.

"Но безработным можно помочь, есть пособия, выплаты и тому подобное – покойнику уже ничем не поможешь. Экономика восстановится – медленно, может, не сразу. А мертвых не оживишь. Много спорят про модели. Так вот, единственная сработавшая модель – жесткий карантин, маски, дистанция, тотальный запрет на передвижение. Шведская модель, увы, не сработала – у них погибших больше, чем выздоровевших. Про белорусскую модель даже писать не хочется, нет цензурных слов. Те, кто опоздал – Россия, США – сейчас только проходят пик.

Про "это обычный грипп" запомните только один факт – в Италии впервые со времен Второй мировой перед врачом стоял ужасный выбор: у тебя пять больных, все в тяжелом состоянии, а аппарат ИВЛ только один. Вот и выбирай, кого интубировать, – остальные с большой долей вероятности умрут", – рассказал он.

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Как писал OBOZREVATEL, ранее украинский врач, который прошел "коронавирусный ад" в Италии, возмутился карантином в Украине, сравнив его с теми мерами, на которые пошли итальянцы.

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