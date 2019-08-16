Голая женщина, пингвины и шаурма: в сети всплыли свежие фото из Офиса президента

В новом здании Офиса президента Владимира Зеленского будут висеть картины известных украинских художников.

На полотнах изображены сюжеты с разными тематиками, от голых женщин до пингвинов и шаурмы.

"Понимаю ваш интерес к выбору президентом (лично) и его ближайшим окружением картин современных, в основном, молодых художников из коллекции Музея истории Киева для представления их в Офисе президента Украины", – сообщила в Facebook замдиректора музея Татьяна Костенко.

Она отметила, что на стенах в ОПУ будут висеть работы авторства Елены Придуваловой, Юлии Поляковой, Ольги Адам, Юрия Шаповала, Романа Минина, Алексей Аполлонова, Анастасии Крайневой и Алексея Кондакова.

Офис президента Facebook\Татьяна Костенко

Офис президента Facebook\Татьяна Костенко

Офис президента Facebook\Татьяна Костенко

Офис президента Facebook\Татьяна Костенко

Офис президента Facebook\Татьяна Костенко

Офис президента Facebook\Татьяна Костенко

Офис президента Facebook\Татьяна Костенко

Офис президента Facebook\Татьяна Костенко

Офис президента Facebook\Татьяна Костенко

Офис президента Facebook\Татьяна Костенко

Офис президента Facebook\Татьяна Костенко

Офис президента Facebook\Татьяна Костенко

Офис президента Facebook\Татьяна Костенко

Офис президента Facebook\Татьяна Костенко

Как сообщал OBOZREVATEL, новая Администрация президента переедет в Украинский дом на Европейской площади Киева и будет называться Офис президента.

Отметим, что Офис президента не обговаривал с КГГА возможность создания на Европейской площади пешеходной зоны.

Также Зеленский издал указ, которым реорганизовал и сократил численность сотрудников Офиса президента.

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