Липовое раскаяние и бессильная злоба: годовщина жуткого ДТП в Харькове

Сегодня год с момента трагического ДТП на Сумской в Харькове.

Я очень хорошо помню тот вечер: толпа зевак, разбросанные тела по всему тротуару, разбитые машины и коллеги. Когда я приехал, то еще не понимал весь масштаб этой трагедии, и не знал, что ДТП унесет жизни знакомых мне людей.

Весь месяц я описывал каждую деталь с того дня: расследование, аналитика, интервью с патрульными, родственниками. Все харьковские журналисты и по сегодняшний день делают все, чтобы дело не "замяли", чтобы суд проходил открыто и честно.

На скамье подсудимых два человека – Алена Зайцева и Геннадий Дронов.

Естественно, оба думают в первую очередь о своей заднице. То Дронов натянет на шею воротник, а его адвокат уверяет, что тот "пострадал при аварии", то Зайцевой вдруг стало резко плохо (видимо после посещения мастера татуажа, который помог ей с бровями).

Я помню, как спросил у отца – чтобы он сделал, если, не дай бог, за рулем любой из машин был я. Он мне сказал сразу: "я бы требовал, чтобы ты ответил по всей строгости закона. Ты остался бы моим сыном, но я бы не стал тебя отмазывать или пытаться оправдать". И я благодарен ему за такой ответ.

Сейчас суд, усилиями адвокатов Дронова и Зайцевой, превращается в абсурд. Они перекидывают вину один на другого, затягивают процесс и ведут себя не как адвокаты, а скорее как родственники подозреваемых.

Я уже писал тут мое личное мнение – сидеть должны оба. Зайцева лет 10 и лет 8 Дронов. Без всяких "а если". Сидеть.

6 погибших человек. Десятки искалеченных судеб их родственников и друзей. А они весь этот год пытаются найти лазейки и оправдания.

И поневоле начинаешь выть от бессилия. От того, что адвокаты будут затягивать суд еще долгие месяцы, а позже, когда пройдет еще немного времени, оба отсидят пару лет (с учетом Закона Савченко) и выйдут на свободу.

Родители Зайцевой совали деньги семьям погибших, уверяли, что и она, и они раскаиваются. Дронов на суде плакал. Можно было бы и поверить, если бы не одно но.

Сегодня, в начале Сумской, где произошла авария, были все: харьковчане, священники, активисты, родственники погибших, пострадавшие, полицейские. Все почтили память погибших ребят.

Все, кроме родителей Зайцевой и родных Дронова. Видимо, раскаяние разрядилось.