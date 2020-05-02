Годовщина трагедии 2 мая в Одессе: как это было. Все подробности

В Одессе 2 мая люди в условиях карантина из-за коронавируса почтили память погибших в 2014 году в Доме профсоюзов, возложив к зданию цветы. На протяжении дня было зафиксировано несколько стычек.

Безопасность в городе в субботу обеспечивают более полутора тысячи правоохранителей. К охране порядка помимо полиции привлечены сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Национальной гвардии (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца новости).

Шестая годовщина трагедии в Одессе

Куликово поле, на котором находится Дом профсоюзов, с самого утра оцеплено полицией. Внутрь пускают по два человека.

Перед входом образовалась большая очередь людей, которые хотят почтить память погибших. При этом многие из них без масок, дистанция не соблюдается.

Возложить цветы к Дому профсоюзов пришли народные депутаты от ОПЗЖ Юрий Бойко и Николай Скорик, от "Слуги народа" Артем Дмитрук и Алексей Леонов и другие политики.

Также на Куликовом поле замечены представители организаций "Правый сектор" и "Сокил". Они рассредоточились небольшими группами и наблюдают за происходящим.

Как сообщает "УСИ Одесса", произошло несколько стычек. Так, участник возложения цветов сорвал шеврон с одного из активистов. Правоохранители задержали того, кто сорвал, и его спутника. В полиции сообщили, что эти двое пьяные и с ними проведут воспитательную беседу.

Также на Куликовом поле полиция задержала пожилого мужчину, который вел себя агрессивно и отказывался надевать маску.

Еще одна перепалка произошла между активистом националистического движения и группой людей с другими взглядами.

"Я услышал громкие матюки на одного из парней, который снимал людей, возлагающих цветы. Он разговаривал на украинском и за это одна группа начала на него нападать", – рассказал мужчина.

Участница конфликта с другой стороны объяснила его простым недопониманием.

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Нардепы Артем Дмитрук и Алексей Леонов usionline.com

Нардепы Юрий Бойко и Николай Скорик usionline.com

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dumskaya.net

dumskaya.net

dumskaya.net

dumskaya.net

В то же время представители патриотических организаций приносят цветы к месту гибели Игоря Иванова и Андрея Бирюкова, которые были убиты 2 мая 2014 года в ходе столкновений в центре Одессы. Люди приходят по одному или небольшими группами.

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Около 15:00 Куликове поле закрыли для посетителей. Традиционный запуск голубей и черных шаров прошел уже за его пределами, со стороны вокзала.

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Позднее территорию возле Дома профсоюзов продезинфицировали люди в защитных костюмах. Люди возмущаются тем, что закрыт доступ на Куликовое поле, и кладут цветы на клумбу около входа.

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Как это было

Трагические события, которые произошли в 2014 году журналисты ВВС разделили на два эпизода: столкновения между сторонниками "Антимайдан" и проукраинскими активистами у Греческой площади и столкновения на Куликовом поле с последующим пожаром в Доме профсоюзов.

По версии пророссийски настроенных антимайдановцев, которые стояли лагерем на Куликовом поле, именно 2 мая они ожидали нападения от проукраинской "Самообороны" и футбольных фанатов, а потому решили действовать на опережение.

Около 15 часов начались первые столкновения с использованием камней, коктейлей Молотова и травматического оружия. А через час появился первый погибший – активист Евромайдана, который умер от пулевого ранения.

Именно это событие стало катализатором дальнейших столкновений на Греческой площади, в которых погибли еще пять человек с обеих сторон (все – от пулевых ранений).

В 18 часов эпицентр столкновений перемещается на Куликово поле, где был лагерь разных групп "Антимайдан". На тот момент часть антимайдановцев покинула площадь, а остальные решили забаррикадироваться в Доме профсоюзов. Этот ход оказался роковым.

Через полчаса загорелись оставленные палатки антимайдановцев и баррикада перед входом в Дом профсоюзов. Еще через 15 минут начался пожар в самом здании. Люди, заблокированные в Доме профсоюзов, пытались спастись и выпрыгивали из окон с разных этажей.

По данным ГПУ, в результате событий в Одессе 2 мая 2014 года погибли 48 и ранены более 250 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году в Одессе разгорелся новый скандал вокруг Дома профсоюзов.