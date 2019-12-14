Раскол или объединение: как Томос изменил Украину

15 декабря Православная церковь Украины отмечает первую годовщину своего появления. В этот день, в 2018 году, на объединительном Соборе, который проходил в Софии Киевской, была создана автокефальная Украинская православная церковь под эгидой Вселенского патриархата.

Как для ПЦУ прошел год с Томосом, исчезла ли угроза раскола молодой церкви и какие планы у Православной церкви Украины – разбирался OBOZREVATEL.

Создание ПЦУ и получение Томоса

О создании независимой украинской церкви заговорили еще в апреле 2018 года. Именно тогда пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что он вместе с иерархами Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) приняли решение официально обратиться к вселенскому патриарху Варфоломею I с просьбой о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине.

Подписание Томоса Вселенским Патриархатом в Стамбуле

Осенью того же года, 29 ноября, Вселенский патриархат принял окончательное решение об автокефалии для Украины. После чего, 15 декабря в Киеве состоялся объединительный Собор, на котором наконец-то была создана Православная церковь в Украине и избран ее глава митрополит Епифаний.

Томос же был подписан Вселенским патриархом Варфоломеем уже после наступления нового, 2019 года, 5 января. Четыре дня спустя свои подписи под документом поставили все члены Синода Вселенского Патриархата в Стамбуле. 30 января 2019 года Православная церковь Украины была официально зарегистрирована в Украине как религиозная организация.

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Война ПЦУ и РПЦ

Российская православная церковь, не желая терять свое пропагандистское влияние на территории Украины, всячески препятствовала созданию автокефальной церкви, устроив настоящую информационную войну против ПЦУ. Использовались как официальные методы, например требование к Константинопольскому патриархату отозвать Томос, так и захваты храмов, силовые разборки и даже использование "титушек".

Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Епифаний

В ходе этого противостояния отношения Московского патриархата с Константинопольским ухудшились до такой степени, что Священный синод РПЦ принял решение: признать невозможным дальнейшее пребывание с Константинополем в евхаристическом общении. При этом российские церковники так и не смогли помешать массовому добровольному переходу приходов РПЦ в Православную церковь Украины.

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Скандал с почетным патриархом Филаретом (Денисенко)

Неожиданной угрозой для молодой Православной церкви Украины стали действия почетного патриарха ПЦУ Филарета, который изначально был одним из главных сторонников предоставления Томоса. Несмотря на то, что УПЦ (КП) стала частью ПЦУ и была распущена, Филарет продолжил именовать себя патриархом Киевским и всея Руси, рассылать документы на бланках УПЦ Киевского патриархата и даже вручать награды Киевского патриархата.

Позднее он публично заявил, что не считает Украинскую православную церковь Киевского патриархата распущенной и ликвидированной. В июне 2019 года Филарет провел так называемый Поместный собор УПЦ (КП), на котором утверждал, что создание Православной церкви Украины является незаконным.

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет

В сентябре 2019 года Киевский окружной суд приостановил процесс ликвидации Украинской православной церкви (Киевский патриархат). С того времени конфликт между УПЦ (КП) и ПЦУ находится в замороженном состоянии.

Платки в церквях и перенос Рождества

В первый год своего существования Православная церковь Украины отметилась несколькими громкими реформами:

платки и скамьи в церквях: митрополит Епифаний заявил, что женщины смогут посещать приходы ПЦУ без головных платков, с непокрытыми волосами. Кроме того, по его словам, в церквях появится возможность сидеть во время служб и молитв – по аналогии с католическими храмами.

перенос Рождества: возможность изменения даты празднования Рождества с 4 января на 25 декабря, а фактически совмещение католического и православного праздников в одно целое, спровоцировала яростные споры среди украинцев. Мнения верующих "за" и "против" до сих пор делятся примерно поровну.

Православная церковь Украины

Годовщина Объединительного собора

15 декабря 2019 года, в день создания ПЦУ, епископат Православной церкви Украины во главе с митрополитом Епифанием проведет торжественную Божественную литургию в Свято-Михайловском Златоверхом соборе.

ПЦУ в 2020 году

В 2020 году Православная церковь Украины не планирует масштабных и радикальных действий. Целью следующего года для ПЦУ будет постепенное и планомерное реформирование. Об этом в интервью "ТСН" заявил предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Епифаний.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ПЦУ заявили о гонениях на верующих в Крыму.

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