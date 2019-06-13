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Годовщина освобождения Мариуполя: в МВД показали мощное видео боев с оккупантами

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В четверг, 13 июня, в пятую годовщину освобождения Мариуполя от оккупантов в Министерстве внутренних дел Украины показали мощное видео противостояний украинских защитников с террористами "ДНР".

Ролик был опубликован пресс-службой ведомства. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, в МВД вспомнили знаковые события 2014 года – уличные бои, поджог отдела милиции и штурм города – и рассказали о потерях, которые понесли в боях обе стороны. Показали также кадры ежегодного празднования освобожденного Мариуполя.

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Освобождение Мариуполя

Освобождение Мариуполя

Скриншот из видео

Освобождение Мариуполя

Освобождение Мариуполя

Пресс-служба МВД Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее правозащитник, ветеран АТО Александр Данилюк рассказал, почему провалился российский план в Мариуполе.

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Читайте все новости по теме "Обстрел Мариуполя террористами" на OBOZREVATEL.

Темы
Обстрел Мариуполя террористамиВойна на ДонбассеАТО на Донбассе
Место
Украина
Теги
Новости ДонбассаМинистерство внутренних дел Украинытеррористы "ДНР"
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ДЯЧОК СТЬОПА
ДЯЧОК СТЬОПА
Слава Богу , Мариуполь не в Недороссии .
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Похихикать Чисто
Похихикать Чисто
Фееричное видео . Никаких вооруженных людей , кроме нациков азовских. Кругом мирные люди , которые блокируют террбатовскую технику и стреляющих в мирное население упорантов.
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Слава украинским воинам - освободителям Мариуполя от российских захватчиков!
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леня зе
леня зе
Прокапало Ігор, где ты в мариуполе российских захватчиков видел.имена звания в/ч.бла-бла-бла.
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