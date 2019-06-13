Годовщина освобождения Мариуполя: в МВД показали мощное видео боев с оккупантами

В четверг, 13 июня, в пятую годовщину освобождения Мариуполя от оккупантов в Министерстве внутренних дел Украины показали мощное видео противостояний украинских защитников с террористами "ДНР".
Ролик был опубликован пресс-службой ведомства. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
Так, в МВД вспомнили знаковые события 2014 года – уличные бои, поджог отдела милиции и штурм города – и рассказали о потерях, которые понесли в боях обе стороны. Показали также кадры ежегодного празднования освобожденного Мариуполя.
Освобождение Мариуполя
Скриншот из видео
Освобождение Мариуполя
Пресс-служба МВД Украины
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее правозащитник, ветеран АТО Александр Данилюк рассказал, почему провалился российский план в Мариуполе.
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