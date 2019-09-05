Годовщина Минских соглашений: какая судьба у "тупикового" формата

Пять лет назад, 5 сентября 2014-го, после трагедии Иловайского котла, в ходе длительных переговоров в белорусской столице Минске, были подписаны так называемые Минские соглашения, направленные на установление мира на Донбассе.

Как выполнялись условия документа и каким будет будущее "минского формата" – читайте в OBOZREVATEL.

"Минск-1"

Первые Минские соглашения были подписаны бывшим президентом Украины Леонидом Кучмой, послом России в Украине Михаилом Зурабовым и представителем ОБСЕ Хайди Тальявини.

Подписанты первых минских соглашений "Корреспондент"

Свои подписи под документом также поставили представители самопровозглашенных "Л/ДНР", которыми на то время являлись Игорь Плотницкий и Александр Захарченко. В тоже время отмечается, что подписи "глав" так называемых "республик" не являются официальными, и не предполагают признание "ОРДЛО".

Соглашение содержит в себе ряд пунктов, среди которых:

двухстороннее прекращение огня на востоке Украины;

обеспечение работы СММ ОБСЕ на Донбассе;

освобождение всех заложников;

досрочные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей по украинскому законодательству;

выведение из Донбасса незаконных вооруженных формирований и военной техники.

Соглашение вступило в действие в день подписания в 18:00. Первоочередной задачей двух сторон было прекращение огня и отвод войск.

В ночь на 20 сентября участники контактной группы согласовали дополнительный меморандум, в котором содержится и пункт о немедленном прекращении огня с обеих сторон, а также остановке на текущей линии соприкосновения и установления 30-километровой зоны безопасности на Донбассе.

С момента принятия данного меморандума, в течение суток стороны обязались отвести вооружение калибром более 100 мм от линии соприкосновения на расстоянии не менее 15 километров с каждой стороны, что даст возможность создать 30-километровую так называемую "серую зону".

Новости Имитация выполнения Минских соглашений есть пагубной для Украины

В первое время пророссийские боевики придерживались режима прекращения огня и отвода войск, хотя время от времени обстрелы с оккупированной территории продолжались. Но уже в ноябре ситуация на Донбассе значительно обострилась.

"Минск-2"

Учитывая тот факт, что ни один из пунктов первых Минских соглашений не был выполнен, а боевики и вовсе сорвали перемирие на Донбассе, канцлер Германии Ангела Меркель и на тот момент президент Франции Франсуа Олланд анонсировали посещение Киева и Москвы, где высказали свои предложения по плану урегулирования конфликта в Украине.

По итогам переговоров, лидеры Украины и России Петр Порошенко и Владимир Путин, а также Германии и Франции встретились на саммите в Минске, который проходил 11-12 февраля 2015 года, где согласовали комплекс мероприятий по выполнению Минского протокола.

Заседание "нормандской четверки" "Реалист"

Подписанная декларация содержит 13 пунктов, в частности "немедленное и всеобъемлющее прекращение огня в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины и его строгое выполнение", отвод тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния с целью создания зоны безопасности, а также – мониторинг ОБСЕ режима прекращения огня и отвода тяжелого вооружения с применением всех необходимых технических систем.

Обмен пленными по формуле "всех на всех". Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины по всей зоне конфликта. Разоружение и вывод иностранных войск и наемников с территории Украины.

Как известно, пункты вторых Минских соглашений также были проигнорированы со стороны Российской Федерации и ее войск на территории оккупированного Донбасса.

"Минск-3"?

С момента подписания Минских соглашений прошло 5 лет, но разрешить конфликт и установить мир на Донбассе так и не удалось, из-за чего и первый, и второй "Минск" неоднократно подвергался жесткой критике.

Было немало предложений по усовершенствованию "минского формата" посредством присоединения к переговорному процессу США, Великобритании и представителей ЕС, такой себе "Минск-3". С таким же предложением еще в ходе предвыборной гонки на пост президента Украины выступал и Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский "Лига.net"

"Мы понимаем, что у нас очень сложная ситуация, у нас катастрофически сложные соседи. Спасибо, конечно, западным партнерам и санкциям и вообще появлению Минских договоренностей. Они не работают, надо расширять стол переговоров, привлекать к этому столу Великобританию и США", – заявлял он.

Впрочем, выиграв президентские выборы, Зеленский немного упростил свое отношение к "Минску", сказав, что пока иного формата переговоров по ситуации на Донбассе нет, им нужно пользоваться.

Самым неожиданным ходом со стороны президента Украины стало возвращение в Трехстороннюю контактную группу экспрезидента Украины Леонида Кучмы, который полгода назад покинул эту должность, ссылаясь на свой критический возраст.

Главными достижениями работы новых представителей ТКГ в Минске стало разведение сил в Станице Луганской, начало так называемого "хлебного перемирия" и договоренность об обмене пленными.

Правда, радоваться пришлось не долго, ни один из пунктов так и не был выполнен до конца, со стороны оккупантов. В случае с отведением войск в Станице, боевики прибегали к провокациям, не давали согласия на проведения работ по демонтажу аварийного моста, и до сих пор неизвестно, выполнила ли та сторона свои обязательства.

"Хлебное перемирие" сопровождается обстрелами украинских военных со стороны российских террористических войск на Донбассе.

А обмена пленными по состоянию на 5 сентября так и не произошло.

Единственная надежда остается на встречу лидеров "нормандской четверки", которая по заявлениям канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, должна состоятся уже в ближайшее время, ориентировочно в сентябре.

Эммануэль Макрон и Ангела Меркель

Что дальше?

К сожалению, многие эксперты считают, что Минские договоренности уже давно зашли в тупик, хотя на начальном этапе они сыграли на руку Украине.

"Что они принесли так, это то, что прекратились активные военные действия и несколько спала горячая фаза. Это позволило для украинской армии встать на ноги, мобилизовать все необходимые ресурсы и достичь уровня достаточно высокой возможности сопротивления, который есть сегодня. В этом смысле Минские договоренности сыграли для Украины положительную роль", – сказал в комментарии OBOZREVATELэкс-министр иностранных дел Владимир Огрызко.

Но задачей соглашений было установить мир на Донбассе, полностью прекратить боевые действия и вывести незаконные вооруженные формирования с оккупированной территории. С этой задачей "Минск-1" не справился, и вряд ли у него это получится.

"Почему не могут? Потому что Запад не хочет реально влиять на Россию так, чтобы ей стало не до шуток. И пока такая ситуация будет продолжаться, никакие договоренности, ни один формат ничего не даст. Только если наша власть не пойдет на уступки и требования Кремля, но тогда это будет не мир, а капитуляция", – отметил дипломат.

То, что Минские соглашения не достигли той цели, на которую все надеялись, считает еще один бывший министр иностранных дел Константин Грищенко. По его словам, конечно, было бы лучше изменить формат, но пока такой возможности не предвидится, приходится работать в том, который есть.

"Надо работать в рамках возможного и достигать максимального результата. Можно рассказывать, заявлять, декларировать, просить, но если ты не чувствуешь, что все это даст возможность изменить формат, то можно продолжать заявлять и декларировать, но одновременно эффективно работать в рамках существующего", – считает он.

В то же время, эксперт Института мировой политики Николай Белесков уверен, что при том балансе сил, который существовал между Украиной и Россией, достичь каких-либо других соглашений не было возможности.

"Условно говоря, альтернативы нет потому, что Россия не подписала бы хоть что-то, кроме Минских договоренностей. В этом случае нужно, чтобы в РФ была возможность трактовать новые договоренности на свою сторону. Поэтому любые подписанные соглашения имели бы такой же вид, как "Минск", потому что в Кремле не подпишут договоренности, которые будут трактоваться, как однозначная победа Украины", – пояснил Белесков.

"Дело не в форматах, а в том, чтобы изменять восприятие РФ происходящего на Донбассе. Сейчас там считают ситуацию не такой, как бы им хотелось, но контролируемой. Но пока Путин у власти, доказать, что ситуация на Донбассе им не выгодна, будет очень сложно", – добавил он.

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