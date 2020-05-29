В сети опубликовали воспоминания незаконно заключенного в Италии воина НГУ Виталия Маркива о погибшем на Донбассе генерале Сергея Кульчицком.

Их обнародовали на официальной странице волонтерского фонда "Повернись живим" в Facebook к шестой годовщине со дня смерти Героя.

"Наибольшая потеря этой войны – гибель нашего генерала Кульчицкого. Это случилось на моих глазах и на глазах большинства наших побратимов на 4-м блокпосту на Карачуне, и это было невероятно больно. Все плакали. Все! Я в том числе. Потому что это человек, который был действительно офицером. Это человек, который заботился о бойцах. Он был не просто генералом – он был нашим Отцом", – писал Марков.

"Когда мы впервые приехали в Петровцы, был нюанс: внутренние войска и майдановцы. На базе "Барса", который нас штурмовал. И выходит какой-то генерал, наша первая реакция: "Да кто такой этот генерал?!". Но! Ему хватило 3 минуты, чтобы мы все поняли, что это Человек. Ему хватило нескольких слов, чтобы все 500 человек поняли", – вспоминает нацгвардеец о знакомстве с генералом во время событий Революции Достоинства.

Впоследствии, отметил Маркив, его пути с Кульчицким пересеклись во время учений на полигоне, где генерал вновь продемонстрировал свою заботу о подчиненных.

Генерал Сергей Кульчицкий Facebook "Повернись живим"

"Поднялся очень сильный ветер, и наши палатки начало сносить, генерал, не задумываясь, взял кувалду, позвал начальника штаба и начальника части. Одному сказал, чтобы тот держал кол, второй – натянул палатку, а он кувалдой забивал колышки. Это тот человек, который на полигоне лежал вместе с нами и учил нас стрелять, это тот человек, который ползал вместе с нами, отрабатывая все возможные ситуации на войне. Тот человек, который непосредственно находился во время всех учений. К нему можно было прийти за советом. Для меня он имеет особое значение", – говорил о погибшем Герое защитник.

Кроме того, когда подразделение Кульчицкого прибыло в зону боевых действий, первое, что сделал генерал на первом блокпосту, – это построил первую роту, сам взял автомат, каску, бронежилет и пошел в первой линии с ними зачищать лес.

"Человек, который каждую неделю на вертолете облетал все блокпосты. Ежедневно общался с начальниками блокпостов и спрашивал, все ли у нас хорошо, все ли в порядке, все ли здоровы. Он заботился о нас, как отец о сыновьях. К нему бежали, как дети, когда он прилетал, все были рады его видеть", – говорится в рассказе Маркива.

Рокового 29 мая 2014 года, по его словам, генерал летел на 5-й блокпост и взял с собой восьмерых бойцов, которые уже отбыли на ротацию. Вертолетов было несколько.

"Потом взрыв, вспышка. Никто ничего не понимает. Я набрал номер генерала, никто не отвечал. Начали звонить побратимама, которые были на борту. От них тоже ничего... У нас тогда отобрали по части каждого из нас!" – поделился болью нацгвардеец Маркив.

Как сообщал OBOZREVATEL, генерал Кульчицкий погиб 29 мая 2014 года под Славянском, когда вертолет Нацгвардии сбили из ПЗРК террористы. Его называют человеком, который был способен изменить ход войны. А часть бойцов из созданного Героем добровольческого батальона не верят, что его смерть – это случайность, а не предательство.

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