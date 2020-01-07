Зважаючи на те, що відбувається останнім часом, я вже не прошу, а вимагаю від Служби безпеки України та Державної прикордонної служби повністю припинити візити до України всіх "журналістів", "блогерів", "політиків", "лекторів" та будь-яких інших істот з росії, які відвідали окупований Крим і ОРДЛО.

Це вже виглядає як цілеспрямована програма дестабілізації країни з метою створити умови для руйнування нашої держави, яку захищають ціною свого життя наші найкращі люди.

Якщо ви цього не зробите, ми будемо розглядати вашу позицію як свідому зраду.

Упевнений, що також уважають усі мої друзі, ветерани, волонтери, небайдужі. І ми будемо робити спротив уже незалежно від держави, якщо вона перетворюється на таку, яка не має самоповаги.

Сприймайте це серйозно, бо це не жарт. Я дуже злий. Ми дуже злі. Дякую.

Знаю, що серед співробітників СБУ, ДПСУ багато людей, які це не вважають за норму. Сподіваюся на їхню підтримку та на підтримку всіх українців, кримських татар. Так далі НЕ МОЖНА.

Ви — захисники держави, гаранти її гідності, незалежності. Будь ласка, добре робіть свою справу.

Репост, усі, хто згодні. З Різдвом без ворогів!

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram