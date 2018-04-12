Год молчала: писательница отказалась от русского языка и выучила украинский

Известная украинская писательница Ирен Роздобудько рассказала, как год молчала из-за того, что твердо решила полностью перейти на украинский язык.

Об этом когда-то русскоязычная дончанка рассказала в интервью "Укринформу".

"Я родилась в Донецке, семья у меня украинская, на все детские, школьные праздники я была в украинском костюме, в веночке, но разговаривали мы на русском, поэтому и стихи я начала писать на том языке. В конце 90-х годов издала два поэтических сборника, но их уже давно нет на рынке", - говорит Роздобудько.

С переездом в столицу у писательницы случился настоящий переворот в жизни.

"...Когда в 1988 году я переехала в Киев, то решила, что пока не выучу украинский язык, буду молчать. Я год промолчала, а потом заговорила и пошла работать в украинское издание. Это был мой сознательный выбор, для меня было принципиально заговорить на украинском языке, а потом было принципиально писать на украинском языке", - объяснила она.

Как сообщал "Обозреватель", ранее украинская актриса Ирма Витовская заявила, что сделала свой выбор в пользу украинского языка на экране после Иловайска.