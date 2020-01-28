Год без зимы: синоптики изменили прогноз на февраль-2020 в Украине

Похолодание в Украине в феврале отменяется, так как, согласно последним прогнозам, в страну опять придет в этот период потепление.

Снегопады ожидаются (в основном, в Карпатах), но, скорее всего, снег не задержится и растает из-за плюсовой температуры, свидетельствуют данные метеоресурса Gismeteo.

Теплая зима в Украине Иллюстрация

В связи с этим 2020-й может стать годом без зимы. В феврале вместо морозов и снежных бурь в Украину придут проливные дожди и оттепель.

К примеру, в начале февраля температура поднимется до +8, к середине месяца похолодает, а в конце столбики градусников снова поползут вверх.

Напомним, по словам народного синоптика Леонида Горбаня, жителей нашей страны ждут морозы в марте, а последний месяц весны принесет засуху.

Как сообщал OBOZREVATEL, дело в том, что ранее глава Укргидрометцентра Николай Кульбида прогнозировал, что в Украине во второй половине февраля ожидается существенное похолодание и долгожданное появление снега.

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