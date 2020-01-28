Главная Новости
28 января • обновлено в 09:28
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Год без зимы: синоптики изменили прогноз на февраль-2020 в Украине

2.5т
Читать материал на украинском

Похолодание в Украине в феврале отменяется, так как, согласно последним прогнозам, в страну опять придет в этот период потепление.

Снегопады ожидаются (в основном, в Карпатах), но, скорее всего, снег не задержится и растает из-за плюсовой температуры, свидетельствуют данные метеоресурса Gismeteo.

Новости
На Киев надвигается снег с дождем: появился прогноз погоды на неделю

Теплая зима в Украине

Теплая зима в Украине

Иллюстрация

В связи с этим 2020-й может стать годом без зимы. В феврале вместо морозов и снежных бурь в Украину придут проливные дожди и оттепель.

К примеру, в начале февраля температура поднимется до +8, к середине месяца похолодает, а в конце столбики градусников снова поползут вверх.

Год без зимы: синоптики изменили прогноз на февраль-2020 в Украине
Год без зимы: синоптики изменили прогноз на февраль-2020 в Украине

Напомним, по словам народного синоптика Леонида Горбаня, жителей нашей страны ждут морозы в марте, а последний месяц весны принесет засуху.

Как сообщал OBOZREVATEL, дело в том, что ранее глава Укргидрометцентра Николай Кульбида прогнозировал, что в Украине во второй половине февраля ожидается существенное похолодание и долгожданное появление снега.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
4
Смешно
3
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги