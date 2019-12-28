Год австрийской культуры в Украине: эксперт рассказал, чем запомнился

В новом выпуске программы "Евроинтеграторы" с Татьяной Поповой на ObozTV Ульф Хаусбрандт – директор Австрийского культурного форума в Киеве и Денис Иванов – продюсер, директор дистрибьюторской компании "Артхаус Трафик", основатель Одесского международного кинофестиваля.

- ПОПОВА: Мы говорим сегодня о культуре. 2019 был объявлен годом австрийской культуры в Украине. Расскажите, пожалуйста, какие проекты вы провели за этот год?

- ХАУСБРАНДТ: На самом деле это был не только год австрийской культуры в Украине, но и год украинской культуры в Австрии. Это двусторонняя инициатива, которая поступила от обоих наших правительств, потому что мы поняли, что, несмотря на географическую близость и культурное наследие, общее культурное наследие с Западной Украиной, иногда знание друг о друге очень ограниченно.

Оно сводится к газетным заголовкам, а также к клише и стереотипам. Поэтому целью этого плана было сблизить людей и лучше познакомиться с обеими культурами.

- ПОПОВА: А что вообще знают в Австрии, в Европе об украинской культуре?

- ХАУСБРАНДТ: Я считаю, что во многих случаях эти знания очень ограничены, поэтому так важно проявлять такие инициативы, как мы и сделали в этот двусторонний Год культуры. То, что мы слышим в Западной Европе об Украине, часто ограничивается заголовками о ситуации на Донбассе, экономических вызовах и иногда случаях коррупции.

Но люди не осознают многообразие и многогранность современной Украины. Поэтому очень важно обратить на это внимание широкой европейской общественности, ведь это может изменить имидж Украины в Европе.

- ИВАНОВ: Я думаю, что, действительно, в Западной Европе, в частности в Австрии, не очень много знают об украинской культуре, потому что украинской культурой украинская культурная дипломатия много лет нормально не занималась, и, действительно, там Украину воспринимают прежде всего через заголовки в газетах, через плохие новости, которые случаются, через эмигрантов, очень разными людьми.

И этот год культуры Австрии, который провела Украины, и наоборот – культуры Украины в Австрии, мне кажется, улучшил там эту ситуацию. Украинский институт является вновь созданной государственной институцией, которая отвечает за украинскую культурную дипломатию.

- ПОПОВА: Там недавно была Марина Порошенко?

- ИВАНОВ: Нет, это Украинский культурный фонд. А это Украинский институт, он соотносится как-то с МИД. Скажем так, это ближе к Гете Институту, таких культурных учреждений. И они сделали фантастическую работу. Они привезли в столицу Австрии наиболее актуальные культурные проекты. Например, мы были привлечены на украинскую программу на Viennale. Vienalle – это крупнейший фестиваль в Австрии, посвященный новому кино. Украина имела там свою программу из четырех фильмов.

Мы показали фильм "Домой" Наримана Алиева, фильм "Мои мысли тихие" Антонио Лукича, который будет выходить в прокат 16 января 2020, и фильм Валентина Васяновича "Атлантида", который получил приз Венецианского кинофестиваля. То есть это была достаточно мощная кинопрограмма, которую провели на Viennale. Также была сделана ретроспектива Киры Муратовой, была проделана большая инсталляция "Украина в огне", которая тоже показывает украинскую культуру, как только не традиционную, а и как модерную урбанистическую культуру современной Европы.

- ПОПОВА: Мне казалось, там и "Dakh Daughters" выступали?

- ИВАНОВ: Там выступали и " Dakh Daughters", было очень много инициатив. Мы были причастны только к кино, но я знаю, что все искусства были действительно достойно представлены в Австрии.

- ПОПОВА: Тогда вопрос относительно кино к Вам. Недавно Верховная Рада приняла закон о рибейтах в кинобизнесе, который должен развивать продакшн, как минимум, в Украине. Чтобы, по крайней мере, фильм "Чернобыль" снимали в Украине, а не где-то в странах Балтии.

Вы были продюсером таких известных фильмов, как "Племя", "Уровень черного", "Донбасс", "Полина". Как Вы считаете, изменит этот закон наш кинобизнес? Будут ли реально наши компании больше снимать, для западных рынков в том числе?

Денис Иванов

- ИВАНОВ: Это однозначно оживит кинопроцесс в стране. То есть, например, в Румынии, когда ввели кэш-рибейты, и они стали одной из самых сервисных стран, обслуживающих киносъемки, то это существенно оживило кинопроцесс. Это оказывает помощь в развитии всему звену кинопрофессионалов , которые здесь будут работать так или иначе. Мы все очень ждали этот закон. Все очень хотели, чтобы он был.

Есть там определенные недостатки. Конечно, практика такова, что западные продюсеры ищут украинского продюсера, совместно разрабатывают проект и подаются на кэш-рибейты. Здесь, к сожалению, украинские продюсеры является не сугубо причастными к процессу, то есть кэш-рибейт получают только продюсеры западные.

- ПОПОВА: Это говорит о том, что им будет выгоднее снимать в Украине, и они будут чаще обращаться к украинским продакшн-компаниям?

- ИВАНОВ: Да. Это называется "soft money", то есть "мягкие деньги" в кинобизнесе. То есть, благодаря этим инструментам, оживляется интерес к стране, для того, чтобы там производить фильмы дешевле. Если есть большие картины или сериалы – то выгоднее снимать их там, где тебе возвращают часть вложенных средств. На каждый доллар, потраченный в стране, всегда есть 2-3 доллара, которые продакшн оставляет здесь после съемок.

Потому что, кроме того, что они нанимают здесь камеры, специалистов, кроме того, что они платят здесь за локации, есть еще куча производных расходов, которые есть в киносъемках. Они должны жить в гостиницах, где-то питаться, прилетать, снимать транспорт и т.д. То есть на каждый доллар, который вкладывается в киносъемки в стране, идет 200%-300% профита именно для государства.

- ПОПОВА: Хотела еще уточнить. Мне знакомые американцы рассказывали, что кэш-рибейт – это прекрасно, но еще должен быть какой гарантийный фонд, который позволит быть уверенным, например, американским клиентам, которые будут снимать здесь, что этот фильм именно будет снят.

- ИВАНОВ: Если на пальцах – когда государство заявляет кэш-рибейты, то оно должно платить, возвращать часть средств, квалифицированных расходов, которые понесли здесь западные продюсеры. И, я думаю, что дело о том, что сейчас не очень выяснено...

- ПОПОВА: Не понятно, откуда будут платить эти деньги?

- ИВАНОВ: Более или менее понятно. В Грузии кэш-рибейты выплачиваются из сметы Министерства экономики, и она не ограничена никак. В Украине это будет, пожалуй, из средств Государственного агентства по вопросам кино. Поскольку сейчас это находится в движении, и реформа еще не доведена до конца, то я думаю, что это будет из средств Государственного агентства по вопросам кино.

- ПОПОВА: Как вы вообще считаете, достаточно ли государство помогает развитию искусства? Не только о кинобизнесе сейчас, а вообще.

- ИВАНОВ: Я думаю, что за последние 5 лет был сделан безумный прорыв в менеджменте искусств и в финансировании. Было создано или реформировано несколько мощных институтов. Например, Украинский культурный фонд.

Это новая инициатива, которая напоминает европейские культурные фонды, где можно подаваться со своими идеями, получать гранты и делать культурные проекты. Создано Государственное агентство по вопросам кино, которое наладило процесс открытого доступа к финансированию совершенно разных продюсеров – и коммерческих блокбастеров, и авторского кино, и анимации, и дебютов. Украинский институт, который начал заниматься культурной дипломатией. Мне кажется, что институционально все идет нормально.

Последние новости тоже очень положительные. То, что современное Министерство культуры сделало сеть агентств при себе. То есть у нас там Институт книги был, они сделали там Государственное агентство по вопросам искусства, Государственное агентство по вопросам культурного наследия. Я думаю, что это тоже правильное движение, потому что министерства должны быть центрами политик, а не центрами управления.

А все организационные вопросы должны быть на аутсорс государственным агентствам, которые подчиняются Министерству культуры. Мне кажется, что это очень важные шаги. Они дадут возможность развиваться в дальнейшем украинской культуре, не только кино.

- ПОПОВА: А как происходит финансирование в Европе и в Австрии?

- ХАУСБРАНДТ: Знаете, в Австрии традиционно вопросы культуры – это огромная вещь. И что очень интересно – финансирование культуры никогда не вызывает вопросов. Мы используем много государственных средств и денег налогоплательщиков для финансовой поддержки культуры, поскольку мы считаем, что культуру никогда нельзя сводить только к коммерческим проектам.

Ульф Хаусбрандт

Новости Возрождение украинского кинематографа

Если мы так будем делать, тогда в какой-то момент останется только коммерциализованное искусство и культура, а авангардные, нишевые аспекты культуры не смогут существовать. Поэтому мы хотим убедиться, что все аспекты культуры найдут свое место и смогут выжить. Я могу вам сказать, что на следующий год Вена выделит 280 миллионов евро только на культуру, и это не будет включать средства, выделенные на Оперный театр и другие крупные театры, которые финансируются из государственного бюджета.

Поэтому на это уходит много денег. Это сознательное решение, ведь мы считаем культуру настоящим сокровищем, она – это мы, цивилизация и общество.

- ПОПОВА: А как реально вообще сделать так, чтобы искусство, с одной стороны, не ушло в коммерцию, а, с другой стороны, чтобы люди, которые в нем работают, могли зарабатывать деньги?

- ИВАНОВ: Для этого есть несколько инструментов. Действительно, есть поп-искусство, которое имеет коммерческую цель, и его надо тоже поддерживать определенным образом. Есть искусство, которое является частью цивилизации, и, как мы часто говорим, наиболее ценные вещи являются бесплатными – семья, культура, дети, родители.

Это то, что мы не продаем и не покупаем, но это часть нас. И так же работает и культура. То есть для того, чтобы коммерческое поп-искусство развивалось, есть определенные инструменты. Например, в кино французский кинофонд CNC – центр кинематографии Франции – предоставляет два типа поддержки. Первая поддержка называется автоматической поддержкой.

Когда Люк Бессон снимает блокбастер – то часть средств, которые он заработал в кинотеатрах, возвращается автоматически и предоставляется ему на следующий проект. А есть система поддержки авторского кино. Это система, которая напоминает наши питчинг в Украине. Когда есть конкурс проектов, рассматриваются документы, избираются наиболее перспективные проекты, и им государство оказывает поддержку в виде субсидий для того, чтобы эти проекты существовали.

Я не думаю, что здесь должна быть дилемма – нам "Безумную свадьбу" снимать или "Атлантиду" Валентина Васяновича. Я думаю, что эти два вектора должны присутствовать абсолютно точно в политике государства.

- ПОПОВА: Еще один гость сейчас присоединится к нашей программе. Это арт-критик Константин Дорошенко. Костя, хотелось бы услышать твое мнение об имеющихся украинских культурных проектах. Как идет сотрудничество с ЕС в этом направлении? Что еще могли бы сделать власти, партнеры и доноры?

Константин Дорошенко

- ДОРОШЕНКО: Надо сказать, что, действительно, за последние годы мы видим серьезное оживление и концептуально иной подход к представительству украинской культуры в мире. Ибо во многом это связано с позицией Дмитрия Кулебы, который в свое время в Министерстве иностранных дел продвигал идею культурной дипломатии.

Он сейчас вице-премьер-министр по европейской интеграции. И это очень радует, потому что это человек, который действительно разбирается в том, что такое современная культура, что такое современное искусство. Украина действительно имеет большую традицию этнической культуры, народной культуры, но это не тот язык, который сейчас может быть интересен в Европе, потому что Украина не является такой уж экзотической страной для Европы.

Все-таки культура славянского мира представлена. И современный мир говорит на языке современного актуального искусства. При этом хочу отметить, что все-таки таких инициатив мало. Несмотря на то, что Украинский институт – я очень приветствую его появление – вкладывает и поддерживает проекты, и мы видели в этом году перфектный проект, посвященный украинскому искусству в Вене.

Вообще надо сказать, что такой год украинской культуры в Вене мощно развивается. И здесь надо отметить нашего господина посла в Австрии, это один из наиболее продуктивных украинских дипломатов сегодня. Также приятно видеть, что не только украинские институты, не только украинская власть такие проекты поддерживает, а есть и определенные меценатские фонды, которые тоже играют в эту красивую игру. Например, "Zenko Foundation".

Я в свое время видел выставку, которую этот фонд поддержал в Будапеште – "Перманентная Революция", которая также посвящена украинскому современному искусству. Это очень важно, потому что это происходило как раз во время напряжения дипломатических отношений между Венгрией и Украиной.

А язык культуры, языка современного искусства работает, потому что люди видят не какого-то абстрактного противника, какую малопонятную Украину. Они видят какие-то вещи, которые касаются их чувств, их мировосприятия. Так что, я думаю, Украина имеет серьезную силу, но надо более концентрировать силы и государственные, и внегосударственные, и сочетать здесь, для того, чтобы это было какое-то конкретное направление разговора. Не "размазывать", как там мы показываем какую-то классическую керамику, где старинное, а где-то современное.

А сделать определенную ставку именно на современном концептуальном искусстве, как это сделала Литва, которая много лет поддерживала именно развитие современного искусства. При том, что в Литве тоже много истории. И имеем результат – на Венецианской Biennale этого года литовский павильон получил "Золотого Льва", а литовские художники вошли в список самых влиятельных в мире.

- ПОПОВА: Спасибо, Костя, что присоединился к нашей программе. Это был Константин Дорошенко – известный арт-критик. Костя натолкнул меня на одну мысль. У нас же изменился языковой закон, изменились языковые квоты. Вчера говорила с Кристиной Бердинских с радио "НВ", например, через языковые квоты им пришлось снять музыкальный чарт, потому что там были англоязычные песни. В то же время это как-то позволило развиваться украинскому музыкальному рынку. Как это повлияло на кино, на кинопродакшн?

- ИВАНОВ: Во-первых, украинское кино появилось. Появилось украиноязычное кино. С другой стороны, этот языковой закон был и достаточно дискуссионным.

"Евроинтеграторы"

- ПОПОВА: Венецианская комиссия его, кажется, еще раз забраковала.

- ИВАНОВ: С ним есть проблемы. Например, когда снимается документальный фильм, например, на Донбассе, где люди говорят на русском языке. Но таким образом документальное кино не может быть поддержано официально государством, либо его надо дублировать, что полностью сводит на нет все усилия документалистов, для того, чтобы получить живые эмоции на экране, чтобы были живые люди. Это один из многих примеров, когда этот языковой закон не только развивает, но и ограничивает. И это действительно большая дискуссия.

Она всегда в Украине была, и, я думаю, еще пару поколений она будет продолжаться, как правильно распределить запреты и поддержку, для того, чтобы украинский язык развивался и приобретал важнейшей статус в жизни украинцев – и на востоке, и на юге, и в центре. А с другой стороны, чтобы это не блокировало свободу творчества тех людей, которые занимаются, например, кинематографом, музыкой или литературой не на украинском языке.

- ПОПОВА: В то же время это же закрывает российский рынок полностью для нашего продукта? А он все-таки имеет какое-то информационное значение.

- ИВАНОВ: Я ничего не могу сказать о российском рынке. Сейчас российские фильмы почти не представлены в украинском прокате. По телевизору, я знаю, что их показывают.

- ПОПОВА: А ваши фильмы смотрят? Хотя бы через Интернет?

- ИВАНОВ: Да. Фильм "Донбасс" Сергея Лозницы объективно не мог выйти в России. Потому что это была такая тема, когда даже на "Первом канале", на "ОРТ" показывали 25-минутный "ор" этих всех "экспертов" по поводу фильма "Донбасс". Хотя они ничего больше не видели, кроме трейлера, им было этого достаточно. Поэтому "Донбасс" не вышел официально, но, благодаря пиратству, это парадокс, этот фильм посмотрело очень много россиян.

- ПОПОВА: А в Австрии же из-за россиян недавно была смена правительства, правильно?

- ХАУСБРАНДТ: Есть некоторые политические группы и определенные люди внутри отдельных политических групп, как Партия свободы, которые поддерживают достаточно тесные отношения с политической партией президента Путина. Но это сейчас не является политическим мейнстримом. Похоже, что новое правительство будет коалиционным с Христианскими демократами, которые не имеют особых отношений с Россией.

- ПОПОВА: Нет, я имею в виду, что в мае произошел скандал...

- ХАУСБРАНДТ: Вы имеете в виду скандал на Ибице? На самом деле, это все было подстроено. Определенные люди устроили видео ловушку для лидера Партии свободы на Ибице, где якобы племянница российского олигарха предложила выкупить ведущую австрийскую газету для оказания влияния в обмен на политическое влияние и так далее.

Все это было хитростью, и лидер партии свободы господин Штрахе попал в эту ловушку. Его уже нет, он больше не является членом Партии свободы и больше не является членом парламента. У нас были новые выборы, поэтому жизнь продолжается. Как наш президент неоднократно подчеркивал, у нас действительно очень хорошая конституция, и красота этой конституции стала очевидной, когда у нас был этот момент политического кризиса.

Потому что все остается стабильным и хорошо работает. Мы мгновенно обновили правительство, и, несмотря на то что он не является политически избранным, он хорошо руководит Австрией.

- ПОПОВА: Последний вопрос. Вы и Константин столько хорошего проговорили о том, что делает сейчас украинское правительство или отдельные его представители. А что еще нужно сделать для того, чтобы улучшить и состояние кинобизнеса, и состояние других видов искусства?

- ИВАНОВ: Я думаю, что первое – это качество художественного образования. Это просто объективная реальность, потому что художественное образование в Украине сейчас не соответствует никаким стандартам. Особенно это ощутимо по кино, которое является технологическим искусством. Технологии очень быстро меняются.

За 16 лет моей кинокомпании мы пережили смерть VHS-кассет, рождение и смерть DVD, домашнее видео превратилось в потоковый стриминг, в кинотеатре вместо пленок – диджитал. И то же самое более-менее случилось в кинопроизводстве. Поэтому качество художественного образования – это, во-первых, и имеющаяся материально-техническая база, которая должна быть современной, и актуально – это должны быть мастера, которые должны преподавать своим студентам.

Потому что в искусстве фигура мастера является ключевой фигурой для того, чтобы у нее были достойные ученики. То есть первое – это художественное образование. Второе – это то, чтобы те реформы и институты классные, которые были созданы, не были атакованы различными коррупционными схемами.

И я не говорю только об экономической коррупции, я говорю и о политической коррупции. Например, когда были запущены процедуры по выбору нового председателя Государственного агентства по вопросам кино, то мы увидели пример совершенно политической коррупции, когда в комиссии были политически ангажированные люди, которые просто ставили кандидатам, которые не представляют их политическую силу, нули.

То есть надо, как говорится, "или крестик снять, или трусы надеть". Или мы выбираем действительно технократическое правительство и профессионалов, или мы снова делаем какое-то кумовство. Мне кажется, что художественное образование и наличие определенных адекватных демократических процедур и их соблюдение, которые делают невозможным коррупцию, в том числе политическую – это две самые большие преграды сейчас.

- ХАУСБРАНДТ: Я верю, что в Украине происходит много хорошего. И проблемы, которые существуют с точки зрения культуры, – это не проблемы Киева, Одессы или Львова. Больше это происходит в маленьких городах. И здесь есть несколько моментов. Финансирование, деньги – это одно, но это не все.

Я думаю, тоже важно – следить за наращиванием потенциала. Эти небольшие сообщества также нуждаются в управлении культурой. Таким образом, людей нужно учить культурному менеджменту, ведь какой смысл, если сейчас на региональном или местном уровнях есть больше денег, но люди до сих пор не знают, как управлять проектами. Другое дело – и это очень общее замечание – государственные администрации должны стараться быть более ориентированными на клиента, когда речь идет о культуре.

Нужно быть другом и поддерживать культуру, а не препятствовать ей. То есть когда культурный деятель делает запрос на разрешение провести мероприятие, это должно происходить быстро и просто, это должно быть в духе сотрудничества, а не препятствий. Я думаю, что это очень важно.

Думаю, даже в Киеве администрация могла бы очень помочь, если бы молодых визуальных художников можно было бы обеспечить студиями, ибо многие из них не имеют денег на аренду помещений. Или убедиться, что для оркестров существуют репетиционные залы. Есть много пустующих зданий, и многое можно еще сделать.

Если общие условия, если среда и основная инфраструктура будут соблюдены, то культура и искусство будут процветать. Потому что таланта у Вас достаточно, в Украине есть множество творческих талантов. Но нужно придерживаться основ.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!