"Гнилое нутро": украинец показал суть СССР в яркой карикатуре

Украинский художник Андрей Петренко опубликовал новую карикатуру, в которой показал жестокость и ложь СССР как государства.

Своей работой он поделился на личной странице в Twitter. На рисунке изображены две оторванные человеческие руки, насаженные на колючую проволоку (вероятно, она символизирует репрессии и лагеря). Эти руки держат символ распавшейся страны – серп и молот.

"Гнилое нутро СССР", – говорится в короткой подписи к рисунку. Примечательно, что он нарисован на красном фоне, напоминающем брызги крови.

СССР Twitter Андрея Петренко

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Петренко ярко обыграл влияние пропаганды на людей в карикатуре. На ней он изобразил вариацию на известный буддистский символ с тремя обезьянами. Однако вместо них на рисунке представлены три человеческих силуэта с окровавленными глазами, ртом и ушами.

Также художник высмеял 23 февраля – День защитника отечества, который отменен в Украине, сделав красноречивый намек об агрессии России в Украине.

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