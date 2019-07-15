"Гнилое нутро": украинец показал суть СССР в яркой карикатуре

Украинский художник Андрей Петренко опубликовал новую карикатуру, в которой показал жестокость и ложь СССР как государства.
Своей работой он поделился на личной странице в Twitter. На рисунке изображены две оторванные человеческие руки, насаженные на колючую проволоку (вероятно, она символизирует репрессии и лагеря). Эти руки держат символ распавшейся страны – серп и молот.
"Гнилое нутро СССР", – говорится в короткой подписи к рисунку. Примечательно, что он нарисован на красном фоне, напоминающем брызги крови.
СССР
Twitter Андрея Петренко
Гниле нутро #ссср...https://t.co/YlH1uwWlcZ pic.twitter.com/dld0LZVHSr— #Petrenko Andryi (@Petrenko_Andryi) 15 июля 2019 г.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Петренко ярко обыграл влияние пропаганды на людей в карикатуре. На ней он изобразил вариацию на известный буддистский символ с тремя обезьянами. Однако вместо них на рисунке представлены три человеческих силуэта с окровавленными глазами, ртом и ушами.
Также художник высмеял 23 февраля – День защитника отечества, который отменен в Украине, сделав красноречивый намек об агрессии России в Украине.
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