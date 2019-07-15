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"Гнилое нутро": украинец показал суть СССР в яркой карикатуре

23т Читать материал на украинском

Украинский художник Андрей Петренко опубликовал новую карикатуру, в которой показал жестокость и ложь СССР как государства.

Своей работой он поделился на личной странице в Twitter. На рисунке изображены две оторванные человеческие руки, насаженные на колючую проволоку (вероятно, она символизирует репрессии и лагеря). Эти руки держат символ распавшейся страны – серп и молот.

"Гнилое нутро СССР", – говорится в короткой подписи к рисунку. Примечательно, что он нарисован на красном фоне, напоминающем брызги крови.

СССР

СССР

Twitter Андрея Петренко

Новости
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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Петренко ярко обыграл влияние пропаганды на людей в карикатуре. На ней он изобразил вариацию на известный буддистский символ с тремя обезьянами. Однако вместо них на рисунке представлены три человеческих силуэта с окровавленными глазами, ртом и ушами.

Также художник высмеял 23 февраля – День защитника отечества, который отменен в Украине, сделав красноречивый намек об агрессии России в Украине.

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Персона
Андрей Петренко
Место
Украина
Тег
СССР
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Satkin Andrey
Satkin Andrey
Сколько не приглядывался к этому "произведению", так и не увидел "две оторванные руки, насаженные на колючую проволоку"! Обкуренный абос продолжает жить в своем паралельном мире. А рисунок - это фрагмент скульптуры "Рабочий и колхозница", так как его видит афтар.
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Sweet Kir
Sweet Kir
Может,"Гнилой маляр"- лучше подходит?
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
чушь собачая сорок лет практически при Союзе прожить пощастливилось,в партии не состоял,в активистах тоже,честно работал и нормально жил,сегодня полная п.да.для простого народа..
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