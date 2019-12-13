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13 декабря • обновлено в 16:06
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"Гнать в шею!" Пропагандистов Кремля не пустили в Украину

1.7т
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Журналистов из России, решивших приехать в Украину по "приглашению" президента Владимира Зеленского, не пропустили в страну.

Об этом сообщил один из корреспондентов телеканала "НТВ" Сергей Савин в своем видеообращении (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Мы прилетели в "Борисполь" утром, в половине десятого по московскому времени. Далее – штатная процедура прохождения контроля. Сразу заявили, кто мы, что мы, какие цели, на сколько приехали на Украину, что собираемся делать", – сказал он.

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По его словам, целью визита слало желание разузнать больше о резонансных событиях в Украине:

"Были заявлены темы: расследование убийства Павла Шеремета, предстоящая активизация газовых переговоров и обещанный президентом Зеленским обмен пленных до конца года и возможное прекращение огня на линии соприкосновения", – перечислил Савин.

Он также подчеркнул, что у них проверили документы, все происходило вежливо и дипломатично.

"Затем пригласили к ответственному лицу, было вручено решение: отказ в пересечении государственной границы, на въезд на Украину. Официальная причина – я не смог подтвердить цель своего запланированного пребывания здесь", – подытожил журналист.

Новость дополняется...

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Автор
Дина Баронова
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