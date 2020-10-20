Глюкометр оказался эффективен в диагностике коронавируса

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего (США) предложили использовать глюкометр для диагностики коронавируса. Они разработали систему, которая эффективно определяет заражение при помощи минимального числа реактивов и манипуляций.

Если пациент болен, то прибор показывает уровень сахара, который напрямую связан с концентрацией вирусного белка в слюне, говорится в научной статье, опубликованной на сайте Medrix.

По словам специалистов, такой тест обладает стопроцентной точностью и его можно использовать в домашних условиях. Кроме того, сама технология применима для диагностики других заболеваний.

Отмечается, что при клинических испытаниях глюкометр выявлял инфекцию SARS-CoV-2 в слюне пациента в течение одного часа со 100%-ной чувствительностью.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Врач из Днепра Светлана Сарай рассказала, что чаще всего в реанимацию с COVID-19 попадают людис лишним весом, сахарным диабетом и любой органной недостаточностью или их сочетанием. Большинство из этих пациентов умирают.