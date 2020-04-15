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15 апреля • обновлено в 12:07
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Алексей Давиденко
Алексей Давиденко
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Глупость власти: грузовой самолет сдали в аренду, а сами гоняем пассажирский

Бл*дь.

У меня просто нет слов.

Зеленский в эфире считает пассажирские самолёты из Китая каждый вечер. 3-5-2-4.

Гордится.

В самолёт влазит 200 м3.

Посмотрите, как поляки везут груз из Китая.

Один раз.

100 тонн.

1000 м3.

Блин.

Чем же это поляки смогли столько груза сразу привезти?! Мы же возим всего по 200 м3 за раз.

Ах*еть.

Это же украинская грузовая "Мрия", принадлежащая ГП Антонов.

Польское Правительство и польские компании взяли украинский грузовой самолёт "Мрия", чтобы привезти одним махом 100 тонн груза из Китая.

Круто же!

Сделали это событием!

Трансляцию в прямом эфире смотрели 100 тысяч человек.

Привезли за раз рекордный объём медицинского груза в Польшу!

Наша власть.

Третью неделю уже возит грузы чужими пассажирскими самолётами между рядов эконом-класса не снимая даже кресла бизнес-класса.

Чтоб было понятно.

Наша Украинская грузовая "Мрия" берет на борт 1000 м3.

Наемный пассажирский Боинг от Зеленского 200 м3.

Одна "Мрия" - 5 рейсов Боинга.

Умник!

Считай дальше самолёты!!!

Две недели назад.

Чтобы вывезти срочные украинские медицинские грузы, собранные в Китае и пролежавшие там неделю в аэропорту - три раза гоняли пассажирский самолёт.

Ну не влазит бл*дь в пассажирский Боинг все, что собрали и все нужно было срочно привезти.

Просто поймите на этом примере разницу между масштабной адекватной властью, экономящей время и силы. И вот этими клоунами, которые считают пассажирские самолёты в штуках.

Власть!

У вас есть одна гордость - самый большой в мире грузовой Украинский самолёт.

Но даже его с*ка берут в аренду другие страны, а вы платите сотни тысяч долларов за каждый рейс и возите срочные грузы пассажирскими электричками.

Смотрите, не перепутайте.

Сверху фото украинской "Мрии", везущей медицинский груз в Польшу. А внизу наемного украинской властью пассажирского боинга, везущего в эконом классе груз в Украину.

Глупость власти: грузовой самолет сдали в аренду, а сами гоняем пассажирский
Глупость власти: грузовой самолет сдали в аренду, а сами гоняем пассажирский

ДумайТе.

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Автор
Алексей Давиденко Алексей Давиденко
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Алексея Давиденко
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