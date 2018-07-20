Глобальный проект! Руслана пообещала новый хит для всей Украины

Задумывались ли вы о собственной энергетической независимости? О принудительных космических тарифах на энергию? О возможностях новых технологий в сфере производства энергии? В Германии 40% электричества производится ветряными, солнечными и биогазовыми станциями, в Коста-Рике этот показатель недавно достиг 100%, а в Украине составляет меньше 2%. Некоторые из нас могут воспринимать переход на экологически чистые и независимые источники энергии этапом, до начала которого необходимо решить еще много более важных бытовых проблем. Однако не стоит забывать, что то, как мы распоряжаемся своими ресурсами сегодня, напрямую влияет на будущее благополучие и безопасность семьи и страны.

Именно об этом говорили во Львове участники международного форума по вопросам возобновляемой энергетике. Известная на весь мир украинская артистка Руслана активно пропагандирует данную тему для Украины и Земли в целом.

Одно из крупнейших за последнее время профессиональных событий в этой сфере – форум "Возобновляемая энергетика – Энергия для мира и демократии" собрал около 200 украинских и немецких лидеров бизнеса, экспертов, активистов, представителей властей и государственных агентств. В рамках конференции были представлены проекты и реальные кейсы введения новых мощностей по производству энергии из возобновляемых источников в индустриальном и частном секторах, а также существующие государственные программы и мероприятия в сфере "зеленой" энергетики. Организаторами двух дней форума выступили Львовская областная государственная администрация, немецкие и украинские компании, а также певица Руслана, амбассадор чистой энергии от Украины в мире.

На данный момент перед украинцами стоит выбор: переходить в новую эру возобновляемой энергии, которая очень быстро распространяется по миру, или быть зависимыми от олигархов и монополии на старые источники энергии?!

"В отличие от нефти или ископаемого газа за солнечные лучи и ветер нет смысла воевать, ведь солнце светит каждому, ветер не знает границ. Я знаю, что обычные украинцы не хотят больше убивать природу и свою землю. Полное прекращение зависимости от ископаемых и ядерных источников и переход на 100% собственной чистой возобновляемой энергетики – это глобальный проект для нашей страны. В случае своего успеха он без преувеличения изменит историю. Поэтому данную идею нужно делать популярной. И я знаю, как", - заявила на львовском форуме Руслана.

Согласно данным, представленных на форуме, сегодня 41% электроэнергии в Германии добывается из возобновляемых источников. В Украине эта доля пока что составляет 1,9%.

Руслана и Ханс-Йозеф Фелль

Соавтор основного пакета законов по возобновляемой энергетике Германии, экс-депутат Бундестага (1998-2013рр.) Ханс-Йозеф Фелль по этому поводу рассказал:

"Когда в 2000 году в нашем парламенте мы заявили, что нужно увеличить долю возобновляемых источников в электроэнергии с 6 до 12% за 10 лет, на нас тоже смотрели с удивлением и говорили, что это невозможно. В результате в 2010 году было достигнуто 20,4%, а сегодня это уже 40%. Так же на мировом уровне 25 лет назад мало кто мог предсказать, как будут прогрессировать информационные технологии или мобильная связь. 100% возобновляемой энергии в Украине – это не утопия. Такая страна, как Коста-Рика, например, уже сейчас выполнила переход в электричестве полностью. Украине необходимо ставить более высокие цели. Для этого нам необходимо достучаться до сознания людей и их сердец. Руслана умеет это делать, и на этом будет строиться наш с ней совместный проект".

Все эти факты все больше побуждают людей задумываться о быстром и эффективном переходе на источники возобновляемой энергетики, которые дают множество возможностей и минимизируют затраты, сохраняют природу.

Как народный дипломат и Амбассадор Возобновляемой Энергии Руслана проводит широкую информационную кампанию, направленную на популяризацию альтернативных источников энергии, принимая участие в международных публичных мероприятиях, форумах, конференциях, семинарах, круглых столах. Руслана со сцены и в многочисленных интервью презентовала совместную с Хансом-Йозефом Феллем инициативу с популяризации перехода на 100% возобновляемой энергии.

Дом певицы – полностью энергоактивный, все помещения которого на 100% обеспечиваются энергией солнца, ветра и земли. Дом Русланы концептуально задуман как пример инновационной эко-философии, ведущей от потребления к восстановлению эко-ресурсов, дополнительной генерации и выработки энергии, как результат - максимальной энергетической независимости. Количество энергии, вырабатываемой домом Русланы, намного превышает количество энергии, которую дом потребляет, несмотря на большую площадь и объем помещений, среди которых студии, рекреационные помещения, стеклянные и специализированные павильоны.

"Музыка, которую я делаю в студии, создается на чистой энергии. И это важно для меня. Я знаю, как сделать возобновляемую энергию популярной. Я начала делать это на международном уровне, выступая на энергетических конференциях по всему миру, сделав международное шоу в Лиссабоне в день финала Евровидения-2018. В рамках нашего международного проекта и совместной инициативы "100% renewables only!" мы уже сегодня работаем над решениями, как сделать шоу с использованием энергии стихий. У нас большие планы на 2019 год. Я осознанно помогла направить инициативу немецких партнеров относительно проведения форума именно на Львов, мой родной регион, потому что понимаю, что Львовский регион может быть едва ли не одним из лучших пилотов и презентабельных регионов в Украине по развитию чистой энергетики будущего. Идея перехода на чистую энергию имеет все шансы стать хитом", - прокомментировала Руслана

Также в рамках конференции состоялись показ и встреча с авторской группой полнометражного документального фильма "Энергия для изменений" ("Power to change") немецкого режиссера Карла А. Фехнера. Одна из тем фильма - ситуация на украинском Донбассе в контексте борьбы за ископаемые источники энергии. В показе и обсуждении приняли участие студенты, преподаватели из самых больших технических университетов Украины, а также Европейского университета Виадрина, г. Франкфурт-на-Одере, Германия. Участники дискуссии пришли к выводу, что студенты, как новая генерация, понимают важность достижения энергетической независимости для Украины!