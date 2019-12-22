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22 декабря • обновлено в 18:45
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В Украине рекордными темпами изменяется климат: появилась тревожная статистика

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Большинство украинцев (60%) обеспокоены проблемой глобального изменения климата.

Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group. При этом 33% респондентов считают, что поводов для беспокойства из-за глобального потепления нет.

В целом 84% жителей страны уверенны, что сейчас на Земле происходит изменение климата. Противоположного мнения придерживается лишь 9% опрошенных.

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Уточняется, что опрос проводился в период с 7 по 18 ноября 2019 года среди 1805 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса – личное интервью. Максимальная погрешность выборки – 2,4%.

В Украине рекордными темпами изменяется климат: появилась тревожная статистика

Скриншот

В Украине рекордными темпами изменяется климат: появилась тревожная статистика

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, Всемирная метеорологическая организация ООН заявила, что нынешнее десятилетие может стать самым жарким за всю историю.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Глобальное потепление
Место
Украина
Теги
погода опрос потепление климат
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