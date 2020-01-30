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30 января • обновлено в 11:42
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Глобальное потепление: озвучен устрашающий прогноз погоды на 5 лет

1.7т
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Следующие пять лет с 2020 по 2024 года будут самыми жаркими на планете за все время метеорологических наблюдений.

Об этом говорят данные Британской метеорологической служб, передает телеканал Sky News.

Синоптики говорят, что в среднем температура в мире поднимется на 1,15 - 1,46 градусов по Цельсию. При этом отмечается, что предыдущие пять также были самыми жаркими с момента начала наблюдений – в среднем на 1,09 градусов выше прежних показателей.

Глобальное потепление

Глобальное потепление

"Если исключить вероятность масштабной вулканической активности, эти предсказания показывают, что мы стремительно приближаемся к точке, когда мы увидим временные переходы глобальных температур за отметку в 1,5 градусов по Цельсию", – сообщил Адам Шейф, который отвечает за долгосрочные прогнозы в Британской метеорологической службе.

Британские ученые предупредили, что рост мировых температур необходимо сдержать в пределах 1,5 градусов по Цельсию. Данная норма предписана Парижским соглашением по климату от 2015 года. Также синоптики подчеркнули, что ввиду продолжающегося потепления на Земле "окно возможностей сужается" для реагирования на эту ситуацию.

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Глобальное потепление больше всего затронет северные районы Европы, Азии и Северной Америки, а также Северную Атлантику.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозу ученых, в 2020 году стоит ожидать глобальных температурных изменений.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Прогноз погоды
Место
Великобритания
Теги
климат потепление погода
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