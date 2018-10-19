''Глаза царю выцарапают!'' Путин разозлил жителей Крыма после трагедии в Керчи

Фанат "Крымнаша" блогер Александр Горный упрекнул президента России Владимира Путина за то, что он не появился в Керчи после кровавой трагедии в колледже.

"Все кипят и прыщут правдой и истиной. Все сопереживают и сочувствуют Керчи. Но если Вас эта трагедия так тронула, то может приедете или прилетите завтра утром в Керчь простится с погибшими, поддержать их родных и близких, пожертвуете кто чем может? От нашей болтовни и писанины толку никакого, детей не вернуть, время не отмотать назад. Надеюсь, что хоть завтра в Керчь прилетит национальный лидер или как?" - написал он на своей странице в Facebook.

Горного поддержали комментаторы, отметив, что Путину явно не до трагедии в Керчи, ведь у него более важные дела, например, хоккей.

"Национальный лидер, читай Вождь всех народов РФ, появляется только там, где победа. А тут беда, и там, и там тоже... Скоро ему высунуться из окошка будет не с руки. Везде одна беда. 20 лет победы", - пишут в сети.

"Занят он. Хоккей у него. Отстаньте от царя!" - комментируют пост.

Как сообщал OBOZREVATEL, трагедия произошла 17 октября. Владислав Росляков расстрелял подростков и преподавателей в колледже Керчи. Всего погиб 21 человек.