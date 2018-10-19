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''Глаза царю выцарапают!'' Путин разозлил жителей Крыма после трагедии в Керчи

29.5тЧитать материал на украинском

Фанат "Крымнаша" блогер Александр Горный упрекнул президента России Владимира Путина за то, что он не появился в Керчи после кровавой трагедии в колледже.

"Все кипят и прыщут правдой и истиной. Все сопереживают и сочувствуют Керчи. Но если Вас эта трагедия так тронула, то может приедете или прилетите завтра утром в Керчь простится с погибшими, поддержать их родных и близких, пожертвуете кто чем может? От нашей болтовни и писанины толку никакого, детей не вернуть, время не отмотать назад. Надеюсь, что хоть завтра в Керчь прилетит национальный лидер или как?" - написал он на своей странице в Facebook.

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Горного поддержали комментаторы, отметив, что Путину явно не до трагедии в Керчи, ведь у него более важные дела, например, хоккей.

"Национальный лидер, читай Вождь всех народов РФ, появляется только там, где победа. А тут беда, и там, и там тоже... Скоро ему высунуться из окошка будет не с руки. Везде одна беда. 20 лет победы", - пишут в сети.

"Занят он. Хоккей у него. Отстаньте от царя!" - комментируют пост.

''Глаза царю выцарапают!'' Путин разозлил жителей Крыма после трагедии в Керчи
''Глаза царю выцарапают!'' Путин разозлил жителей Крыма после трагедии в Керчи
''Глаза царю выцарапают!'' Путин разозлил жителей Крыма после трагедии в Керчи

Как сообщал OBOZREVATEL, трагедия произошла 17 октября. Владислав Росляков расстрелял подростков и преподавателей в колледже Керчи. Всего погиб 21 человек.

Читайте все новости по теме "Взрыв в Керчи" на OBOZREVATEL.

Тема
Взрыв в Керчи
Персона
Владимир Путин
Место
Украина
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Стахов Леонид
Стахов Леонид
Зачем путіну-хуйлу приїжджати. Він боїться гніву кримшаш, та ще погиблі його не цікавлять. У нього футбол.
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Поротников Анатолий
Поротников Анатолий
Опять укрогомосятина! У вас там мужики-то есть?
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Так порошенко же запретил Путину приезжать в Крым
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5
2 из 10 ответов | показать все
Ебанько Михуйло
Ебанько Михуйло
Захаров Дмитрий, Да нет,он не латентный.Это правая,рабочая рука Ляшки и общая дырка для снятия спермотоксикоза.
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Ебанько Михуйло
Ебанько Михуйло
Панкратов Роман, На Украине-возможно,на окраине один Донбасс чего стоит.
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