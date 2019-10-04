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4 октября • обновлено в 19:08
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Глаза пекут, у детей давление: в Крыму рассказали, как их "вытравливают" оккупанты

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В городе Армянск в аннексированном Крыму местные жители пожаловались на катастрофические последствия новой химической атаки на заводе "Титан", которую оккупанты всячески пытаются скрыть.

Подтверждающий пост местной жительницы опубликовала в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым25%.

"Между тем, Армянск вымирает. Вытравливание идет своим чередом", – прокомментировала она.

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Глаза пекут, у детей давление: в Крыму рассказали, как их "вытравливают" оккупанты

"Мне кто-то может объяснить, почему наши врачи отравления парами "Титана" называют "ангиной?" Бл*дь, да в городе нечем дышать! Глаза пекут, из горла и носа льется, как с водопада, горло болит, дерет, болит бесконечно голова. У детей проблемы с давлением. Карл! Дети страдают от повышенного давления", – возмутилась крымчанка.

"И ежу понятно, что врачам сверху приказали хранить молчание и не сеять панику. Разве может быть такое, что у всех людей в городе, поголовно у всех, явные симптомы отравления ядовитыми парами, а им внушают, что это аллергия или ангина? Да властям пох*р на нас и наших детей. Специально травят, чтобы уехали из города!" – написала она.

По словам девушки, местные жители уже утратили надежду защитить свое здоровье.

В Крыму рассказали, как их "вытравливают" оккупанты

В Крыму рассказали, как их "вытравливают" оккупанты

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Армянске пожаловались на раздражение слизистых, аллергические реакции и маслянисто-ржавый налет на металлических поверхностях. "Власти" на последствия химатаки не отреагировали.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Крым Армянск
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
А почему на пляже столько людей? Надо было как обычно в 5 утра фотографировать)))))))
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