Глаза пекут, у детей давление: в Крыму рассказали, как их "вытравливают" оккупанты

В городе Армянск в аннексированном Крыму местные жители пожаловались на катастрофические последствия новой химической атаки на заводе "Титан", которую оккупанты всячески пытаются скрыть.

Подтверждающий пост местной жительницы опубликовала в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым25%.

"Между тем, Армянск вымирает. Вытравливание идет своим чередом", – прокомментировала она.

"Мне кто-то может объяснить, почему наши врачи отравления парами "Титана" называют "ангиной?" Бл*дь, да в городе нечем дышать! Глаза пекут, из горла и носа льется, как с водопада, горло болит, дерет, болит бесконечно голова. У детей проблемы с давлением. Карл! Дети страдают от повышенного давления", – возмутилась крымчанка.

"И ежу понятно, что врачам сверху приказали хранить молчание и не сеять панику. Разве может быть такое, что у всех людей в городе, поголовно у всех, явные симптомы отравления ядовитыми парами, а им внушают, что это аллергия или ангина? Да властям пох*р на нас и наших детей. Специально травят, чтобы уехали из города!" – написала она.

По словам девушки, местные жители уже утратили надежду защитить свое здоровье.

В Крыму рассказали, как их "вытравливают" оккупанты

Между тем,Армянск вымирает

Вытравливание идет своим чередом

И навряд ли ваш брехливый сюжет про липовые листовки им как то помог

Даже морально pic.twitter.com/JCqXJSZdlE — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) October 4, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Армянске пожаловались на раздражение слизистых, аллергические реакции и маслянисто-ржавый налет на металлических поверхностях. "Власти" на последствия химатаки не отреагировали.

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