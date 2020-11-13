Главврач "Феофании" рассказал об условиях лечения Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский находится в больнице "Феофания" на тех же условиях, что и другие пациенты.

Как заявил "Интерфакс-Украина" главный врач "Феофании" Игорь Семенов, сумма содержания президента такая же, как и каждого пациента, который попадает в больницу с коронавирусом – в среднем 7,8 тыс. грн в день.

"Сумма может меняться, ведь зависит от препаратов и процедур, которые делают пациенту. Так, не каждый день делают КТ и тест, препараты могут изменять в зависимости от симптоматики. Для президента нет отдельного бюджета. Он находится в больнице ровно на тех же условиях, что и другие", – заверил он.

Семенов напомнил, что "Феофания" с начала сентября начала принимать больных COVID-19 и приняла уже 120 человек.

"И бюджет для каждого – одинаков. И это вовсе не 2,7 млн грн, взятых из ниоткуда. Такие затраты на пациента вообще трудно представить", – отметил главврач.

По его словам, Зеленский чувствует себя хорошо, пока нет никаких признаков, что течение болезни может осложниться.

"Напротив, есть симптомы, которые позволяют надеяться на скорое выздоровление", – добавил Семенов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак, заболевших коронавирусом, находятся на лечении в "Феофании".

Их разместили в изолированных палатах со специальной связью, рассказал советник Ермака Михаил Подоляк.

Между тем Зеленскому напомнили обещание запретить VIP-палаты для политиков в случае COVID-19.