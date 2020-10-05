Главврач больницы Киева: смертность от COVID-19 поразит, спасет только карантин

Резкий рост заболеваемости COVID-19 связан, в первую очередь, с несоблюдением санитарных требований, во вторую – с тем, что вирус передается воздушно-капельным путем. Меры безопасности во время эпидемии коронавируса являются простыми, но они действительно работают.

Об этом во второй части блиц-интервью OBOZREVATEL рассказала директор (главный врач) Киевской городской клинической больницы №4 Татьяна Мостепан.

Первую часть читайте здесь.

– Медики говорят о цикотиновом шторме – слишком активном ответе иммунной системы. Действительно ли сильный иммунитет может стать причиной смерти от COVID-19?

– Нет, цикотиновый шторм можно сравнить с "поломкой" иммунитета, с "перегревом мотора". Это примитивное сравнение, но оно достаточно понятное.

Да, есть определенные показатели анализа крови, за которыми следят. Когда пациент находится в стационаре, на них обязательно обращают внимание. Есть определенные препараты, которые замедляют эти процессы. Проблема в том, что у некоторых больных их трудно замедлить.

– То есть это не значит, что мы все должны ослаблять свой иммунитет?

– Боже упаси, нет. Самое главное – чтобы люди поддерживали свою иммунную систему, поддерживали свое здоровье. Превентивная медицина всегда проста и доступна. Полноценно питаться, не злоупотреблять, соблюдать режим дня, гулять на свежем воздухе, проветривать помещение, делать влажную уборку, можно профилактически принимать витамин С. Все это поддерживает здоровье и резерв нашего организма для борьбы с болезнью.

– Вы уже сказали, что у вас в больнице есть отделение, в котором коронавирусом не заболел ни один медик. Почему заражаются медики?

– Конечно, у нас, как и во всех больницах, медики заражаются. Но я убедилась, насколько важны меры безопасности. Есть некоторые отделения, в которых ни один медик не заразился, и это при том, что у них ежедневно контакт с коронавирусными пациентами. Это потому, что они придерживаются всех мер безопасности и противоэпидемического режима.

Но медики имеют свойство болеть, как и все люди. В частности, потому что они также посещают магазины, общаются, встречаются с друзьями и ведут обычный образ жизни. Это первая причина.

Вторая – заражение случается тогда, когда не соблюдают правила безопасности в больнице, в частности, во время одевания или снятия средств индивидуальной защиты. Наш персонал полностью обучен, он каждое утро проходит инструктаж, все жестко контролируется, они друг друга одевают, раздевают. Очень важно не только правильно одеться, но и раздеться, так как средство индивидуальной защиты может стать средством заражения.

– По вашему мнению, главная причина такого резкого роста количества заражений коронавирусом в Украине – несоблюдение санитарных требований?

– Во-первых, это несоблюдение. Но во-вторых, мы должны понимать, что вирус передается воздушно-капельным путем, а значит, существует много способов заражения.

– У "коронаскептиков" есть популярный аргумент. Когда они слышат о страшной статистике COVID-19, они спрашивают: "А лично у вас есть хотя бы один знакомый, который заболел коронавирусом? Нет? Так о чем мы говорим". Что им ответить?

– Я думаю, что этот вопрос был актуален, возможно, в мае, июне, когда цифры заболеваемости у нас были высокие, но еще не критичные. Мне кажется, если сейчас подумать о своих знакомых, вы наверняка вспомните кого-то, кто переболел коронавирусом.

– Часто "коронаскептики" оперируют статистикой смертности и сравнивают количество смертей от коронавируса со смертями от других болезней, в частности, онкологических или сердечно-сосудистых. Это сравнение, по их мнению, должно доказать, что коронавирус не так страшен, как о нем говорят.

– Опять же, мне кажется, что эти сравнительные таблицы, которые оглашались, например, в июне, не показывали такого количества летальных случаев. Учитывая тяжесть пациентов, которых мы видим сейчас, и то количество пациентов, думаю, те сравнительные таблицы скоро будут иметь совершенно другой вид. Даже если взять данные по количеству умерших за последний месяц, думаю, эти цифры будут поражать.

– Можете ли вы спрогнозировать, какое количество новых заражений в сутки могут фиксировать в конце октября?

– Такой прогноз дать очень сложно. Но если сравнить официальные цифры, которые дает официальная страница Минздрава, взять этих 4,5 тысячи в сутки, принять во внимание, что все они имеют контактных лиц, инкубационный период около 2 недель, это означает, что цифры и в дальнейшем будут увеличиваться ежедневно.

Если вспомнить последнюю эпидемию кори, то она была остановлена благодаря массовой вакцинации детей и частично взрослых. В случае с карантином, независимо от того, будем ли мы вводить карантин или нет, вакцин нет, нет стопроцентных мероприятий, позволяющих остановить заражения.

Единственное, что может помочь – это разъединение контактов, то есть, грубо говоря, тот же карантин.

– Израильский врач Евгений Качман заверил, что бессимптомные больные коронавирусом могут не волноваться по поводу осложнений. Вы согласны с такими выводами?

– Очень хочется, чтобы именно так и было, но пока рано делать выводы. Мы еще не видели отдаленных последствий.

– Ведущие страны соревнуются, кто станет первым разработчиком вакцины от коронавируса. Так, британская вакцина уже проходит третью стадию клинических испытаний, она может быть готова к началу апреля. Но действительно ли вакцина спасет мир? Возможно, все эти попытки бесполезны?

– Вакцинация от опасных болезней, вызывающих высокую летальность, – лучшее, что изобрело человечество. И коронавирус – одна из таких болезней. Поэтому мы ожидаем вакцину и специфические лекарства от COVID-19.

– Ваша больница готова к удвоению количества пациентов с коронавирусом?

– Вообще наша больница все 50 лет своего существования работала как многопрофильная на 635 коек. Конечно, эти койки у нас стоят, их никто не вынес, но есть определенные нормы, касающиеся инфекционных больных. В частности, расстояние между кроватями.

Кроме того, соматическая больница была перепрофилирована на инфекционную. Мы поделили ее на специальные зоны – красную, буферную и чистую. За счет этого уменьшилась площадь.

Если, не дай бог, возникнет такая ситуация, мы увеличим количество коек. Но я убеждена, что на сегодняшний день в Киеве достаточно стационаров. Уже определены учреждения второй волны. Но при необходимости привлекут и другие больницы. Не думаю, что будет потребность класть больного на больного.

– Ранее вы говорили, что увеличение коек потребует и увеличения штата. Как у вас ситуация с медперсоналом? Больнице не грозит массовое увольнение медиков?

– В таком режиме мы работаем уже полгода. Те, кто хотели уйти, уже ушли. Уволились единицы. Как правило, либо очень пожилые, либо те, кто имели серьезные болезни. Слава богу, мы фактически сохранили весь свой персонал, который уже полгода абсолютно весь привлечен к помощи коронавирусным больным. Но эти больные имеют свою специфику, лишних рук никогда не бывает, мы всем будем рады. Приглашаем. Прежде всего, это касается медицинских сестер и младшего медицинского персонала.

– Конечно, столица в смысле обеспечения всем необходимым находится в лучшем положении, чем остальные регионы Украины. Тем не менее, по вашим оценкам, возможен ли в Украине коллапс медицинской системы? Можно ли контролировать процесс, который происходит?

– Киев очень серьезно поддержал больницы. Сейчас мы все законтрактованы с Национальной службой здоровья Украины. Мы получили средства, наши сотрудники получили надбавки по коронавирусу. 92% средств, которые мы получили от НСЗУ, пошло именно на зарплаты. Чтобы сохранить коллектив, чтобы не растерять его.

По поводу коллапса – есть разные механизмы, чтобы его не допустить. Но можно сказать только одно: в первую очередь больницы должны быть обеспечены койками с кислородом, так как все больше и больше кислородозависимых больных.

Больницы должны быть полностью обеспечены медикаментами, которые вошли в протокол лечения не только COVID-19, но и сопутствующих хронических заболеваний, которые тоже надо лечить. А медицинский персонал, задействованный в лечении больных коронавирусом, должен быть полностью обеспечен средствами индивидуальной защиты и получать достойную зарплату. И не только медицинский персонал, но и те, кто обслуживают больницу.

Например, несколько месяцев назад благотворители подарили нашей больнице 80 кондиционеров. Было лето, жара, наши больные перегревались. До сих пор мы не смогли их установить, потому что в таких условиях согласилась работать только одна бригада. А мои электрики, сантехники, когда работают, одевают защитные костюмы.

У медиков есть семьи, дети. Мы знаем о случаях, когда медики заражали своих родственников, были и летальные исходы. Они все время находятся в стрессе. Кстати, у нас в больнице работает психолог. Он общается и с пациентами, и с медперсоналом, который уже полгода находится в коронавирусе, это не является для них нормой жизни.

– Какая сейчас средняя зарплата врача и медсестры в вашей больнице?

– Медицинская сестра в нашей больнице получает зарплату около 15 тысяч гривен, врач – около 30 тысяч. Но это со всеми возможными надбавками. Кроме того, зарплата зависит от количества часов работы.

Коллапса не будет тогда, когда наше государство четко поймет, что одним из главных его приоритетов должна быть здоровая нация.