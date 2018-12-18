Главу Православной церкви Украины могут переизбрать: озвучен важный нюанс

Выборы нового предстоятеля Православной церкви Украины могут состояться в любой момент.
Об этом заявил митрополит Луцкий и Волынский (УПЦ КП) Михаил, отметив, что не отказывается от желания стать главой единой церкви, передает "Перший".
"Выборы могут быть хоть завтра. Причин этому несколько - смерть предстоятеля, отказ его от должности. То, что он молодого возраста - не гарантия того, что надолго останется в должности", - отметил духовник.
Митрополит Луцкий и Волынский Михаил
"Волинь 24"
Также митрополит рассказал, почему снял свою кандидатуру на выборах предстоятеля новой украинской церкви.
Владыка рассказал, что во время Собора несколько раз встречался с президентом Петром Порошенко и патриархом Филаретом.
"Я учел то, что ждет нас в будущем, а это разделение, несколько православных церквей, обвинения Константинопольского патриарха в том, что зря с нами связался, обвинения русских в том, что мы здесь не можем разобраться. И я решил снять свою кандидатуру в пользу единой украинской церкви", - подчеркнул Михаил.
Как сообщал OBOZREVATEL, 15 декабря объединительный Собор избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания на пост предстоятеля автокефальной Православной церкви Украины.
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Епифаний сообщил, что после получения Томоса от Вселенского Патриарха собирается сразу сформировать руководящие органы.
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