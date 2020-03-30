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30 марта • обновлено в 22:18
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Главу Минздрава уволили: Емец выступил с прощальным обращением

7.2т
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Хирург Илья Емец, которого 30 марта уволили с должности главы Минздрава, призвал политиков отложить все споры и объединиться в борьбе с коронавирусом.

Прощальное заявление было опубликовано пресс-службой Минздрава вечером в понедельник. Емец рассказал о собственных успехах как врача и отметил, что и дальше продолжит спасать человеческие жизни.

Он подчеркнул, что жизнь человека является наибольшей ценностью, поэтому призвал общество объединиться и дать бой COVID-19.

Также он призвал украинцев беречь свое здоровье, прислушиваться и уважать врачей, которые сражаются за их жизни и делали этого задолго до пандемии.

Илья Емец

Илья Емец

Минздрав

Публикуем полное обращение Емца после отставки:

Уважаемые украинцы!

С момента, как я пришел на должность министра, я откровенно говорил, что являюсь профессиональным врачом и медицинским управленцем, что я пришел с четким видением реформы здравоохранения, которая должна была завершиться введением государственного медицинского страхования. Ведь это продолжение существующей реформы, с некоторыми эволюционными изменениями и элементами передового мирового опыта, это система, которая работает по принципу win-win как для пациентов, так и для врачей.

Мы только начали работу в этом направлении. Впрочем, основные усилия сразу пришлось бросить на борьбу с коронавирусом. И я очень хорошо понимаю, что такое борьба за спасение человеческих жизней.

Я спасаю жизни людей всю свою профессиональную карьеру. Я начинал, когда процент смертности от операций составил около 24%, когда каждой четвертой семье приходилось сообщать горькую весть. За время работы нам удалось уменьшить этот процент до 1%. Я знаю, о чем говорю. С 2003 года моя клиника является образцом даже по международным стандартам, в ней мы все равно помогаем детям и пожилым людям.

Жизнь человека является моим основным приоритетом не только последние 25 дней. Это мое кредо на всю жизнь.

Люди важны. А для их спасения особое значение имеет профессия врачей. Врачи находятся в эпицентре болезни. Каждый день они выходят на работу и рискуют собственной жизнью, чтобы спасти ваши. Пример зараженных медицинских работников на Тернопольщине – яркое тому подтверждение. Поэтому я очень прошу всех украинцев: уважайте и берегите врачей, четко выполняйте их советы и рекомендации! Именно от них зависит судьба миллионов людей.

Так сложилось, что с сегодняшнего дня решением парламента мои полномочия как министра здравоохранения прекращены. Я принимаю этот выбор и в дальнейшем сосредоточу свои усилия на спасении человеческих жизней, как профессиональный врач и руководитель медицинского учреждения.

Обращаясь к политикам и народным избранникам, хочу напомнить, что человек, его жизнь и здоровье являются высшей ценностью нашего государства. Это и есть настоящий смысл работы государства. Всегда помните, что политические распри пройдут, а утраченные человеческие жизни не вернешь.

В эти тяжелые времена не имеют никакого значения чьи-то личные политические амбиции. Поэтому прошу отложить все споры, разногласия и политические игрища и дать решительный бой настоящему, невидимому врагу – коронавирусу. С первого дня на посту я предупреждал о серьезности угрозы COVID-19. Сегодня, я надеюсь, эту угрозу полностью осознали все, как представители власти, так и простые люди.

Поэтому я желаю ответственным должностным лицам мудрости принимать в эти нелегкие времена правильные и смелые решения. И всем украинцам желаю быть здоровыми!

Берегите себя и своих близких.

Боритесь – поборете!

Как писал OBOZREVATEL, 30 марта на пост министра здравоохранения был назначен Максим Степанов, бывший глава Одесской ОГА и хирург по образованию.

Позже сам Емец в одном из комментариев заявил, что его увольнение связано с бывшей и.о. главы Минздрава Ульяной Супрун.

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Автор
Кирилл Лютый
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Персона
Илья Емец
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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Ежов Игорь
Ежов Игорь
ВОР. Один из команды мед. мафии. Отдавал гос площади и аппаратуру частным клиникам и на ровном месте пилил с подельниками бабло.
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Худоба Николай
Худоба Николай
Такого парня уволили. С кем работать будете, сынки.
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Хирург должен оперировать! Управлять министерством в Украине может кухарка!
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Kuksov Micha, а если нет кухарки, то и санитарка сойдёт.
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