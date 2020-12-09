Главу МАУ Дыхне признали лучшим антикризисным менеджером в Украине

Главу авиакомпании "Международные авиалинии Украины" Евгения Дыхне признали лучшим антикризисным менеджером по версии журнала "Топ-100. Рейтинги крупнейших".

Как сообщает delo.ua, результаты рейтингов лучших управленцев 2020 года журнал опубликовал в ноябре. Отмечается, что Дыхне получил первенство, поскольку в свое время ему удалось вернуть прибыльность аэропорта "Борисполь", а также сохранить МАУ в период пандемии.

Кандидаты на номинации оценивались по пяти критериям: эффективное управление, эмоциональный интеллект, внедрение инноваций, стратегическое мышление, антикризисное управление.

Во время получения премии глава МАУ отметил, что его главным правилом в управлении авиакомпанией является эффективность.

"Я всегда трепетно отношусь к бизнесу, которым управляю. Эффективность – мое главное правило, только, оказывается, эффективность иногда наказуема", – сказал Дыхне.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро расследует условия предоставления аренды в аэропорту "Борисполь" в период, когда им руководил Дыхне. Однако эксперты уверены: это дело – "абсурд украинского законодательства".

Как отметил доктор политических наук, политический эксперт Валентин Якушик в интервью изданию "Гордон", в подобных случаях руководителей государственных предприятий Украины, которые предлагают эффективные решения для своих компаний, могут преследовать по причине "заскорузлости" украинского законодательства.

В свою очередь экономический эксперт Юрий Гаврилечко заявил, что претензии к главе авиакомпании сомнительны – в 2016 году, когда Дыхне возглавлял аэропорт "Борисполь", он входил в рейтинги лучших топ-менеджеров Украины, опережая многих управляющих от частного бизнеса.

По его мнению, претензии к Дыхне со стороны правоохранителей являются следствием устаревшего законодательства, которое регулирует отношения аренды, а также отсутствия слаженного взаимодействия между органами государственной власти, государственными предприятиями, ФГИ и АМКУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, компания "Международные Авиалинии Украины" обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой поддержки авиационной отрасли в период пандемии COVID-19.