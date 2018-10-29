Главред украинского Vogue загремела в скандал из-за плагиата российского глянца

Главного редактора украинского Vogue Ольгу Сушко уличили в плагиате текста из журнала Harper's Bazaar, изданного в России еще в 2006 году.

Редакторская колонка Сушко почти слово в слово повторяет письмо к читателям главного редактора Шахри Амирхановой. Разоблачающие доказательства обнародовали на канале Telegram "Киев Фэшн Лавэз".

"Позор, Оля Сушко, позор! Главный редактор ''главного'' издания о моде берет из своего архива журнал двенадацатилетней давности и просто пишет чужой текст", — подписали изобличающие фото страниц журналов в соцсети.

Номер за июль-август 2006 Harper's Bazaar Telegram "Киев Фэшн Лавэз"

Июньский номер украинского Vogue Telegram "Киев Фэшн Лавэз"

Снимки были обнародованы еще 28 октября, однако по состоянию на 11 утра 29 октября ни сама Сушко, ни официальный сайт Vogue Украина не прокомментировали обвинения в плагиате.

Ольга Сушко Facebook Ольга Сушко

Напомним, что Ольга Сушко возглавляет украинскую редакцию Vogue с 2016 года. В начале своего назначения главред обещала "привнести новые идеи в развитие бренда", говорится в онлайн-версии глянца.

Как писал OBOZREVATEL, в феврале 2018 года украинский певец попал в скандал из-за обвинений в плагиате. Его уличили в копировании популярной израильской песни.