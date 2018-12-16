''Главный Санта страны'': Путин разозлил россиян историей с ''хрустальным мальчиком''

Президент России Владимир Путин в канун Нового года решил похвастаться на всю страну, устроив чаепитие и вертолетную прогулку с "хрустальным мальчиком" Артемом Пальяновым.

Ребенок с неизлечимой болезнью написал в письме, что мечтает полетать на президентском вертолете над Петербургом, сообщила в Facebook российская журналистка Анна Качкаева. Путин сразу же кинулся показывать россиянам новогодние чудеса.

"Сняли по всем законам драматургии и предновогодних роликов дорогих брендов. Несколькими камерами, в разных локациях, с подсъемками маленького героя от самих каналов", – пишет журналистка.

Sputnik Молдова

"Главный Санта страны" пригласил Артема с братом в Константиновский дворец, напоил чаем и презентовал подарки всей семье. Потом президент сел за руль и отвез гостя к своему вертолету, но сам остался на земле, так как опаздывал на совет по культуре.

Первый канал

"Хрустальный" мальчик с братом с высоты посмотрели на северную столицу. Финал чудесной истории – заботливый звонок президента Артему. Интересовался впечатлениями", – продолжила Качкаева.

Отмечается, что камеры одновременно снимали звонившего из кабинета Путина и уже добравшегося домой мальчишку (мама с младшим братом на руках на заднем плане). Экран располовинили, смонтировали последовательно вопросы-ответы. "Обалденно!", – ответил президенту Артем.

"Такая вот рождественско-новогодняя пастораль с главным Сантой страны", – подытожила Качкаева.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин возмутил сеть постановочным визитом в одну из российских аптек.