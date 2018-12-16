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''Главный Санта страны'': Путин разозлил россиян историей с ''хрустальным мальчиком''

9.7тЧитать материал на украинском

Президент России Владимир Путин в канун Нового года решил похвастаться на всю страну, устроив чаепитие и вертолетную прогулку с "хрустальным мальчиком" Артемом Пальяновым.

Ребенок с неизлечимой болезнью написал в письме, что мечтает полетать на президентском вертолете над Петербургом, сообщила в Facebook российская журналистка Анна Качкаева. Путин сразу же кинулся показывать россиянам новогодние чудеса.

"Сняли по всем законам драматургии и предновогодних роликов дорогих брендов. Несколькими камерами, в разных локациях, с подсъемками маленького героя от самих каналов", – пишет журналистка.

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''Главный Санта страны'': Путин разозлил россиян историей с ''хрустальным мальчиком''

Sputnik Молдова

"Главный Санта страны" пригласил Артема с братом в Константиновский дворец, напоил чаем и презентовал подарки всей семье. Потом президент сел за руль и отвез гостя к своему вертолету, но сам остался на земле, так как опаздывал на совет по культуре.

''Главный Санта страны'': Путин разозлил россиян историей с ''хрустальным мальчиком''

Первый канал

"Хрустальный" мальчик с братом с высоты посмотрели на северную столицу. Финал чудесной истории – заботливый звонок президента Артему. Интересовался впечатлениями", – продолжила Качкаева.

''Главный Санта страны'': Путин разозлил россиян историей с ''хрустальным мальчиком''

Отмечается, что камеры одновременно снимали звонившего из кабинета Путина и уже добравшегося домой мальчишку (мама с младшим братом на руках на заднем плане). Экран располовинили, смонтировали последовательно вопросы-ответы. "Обалденно!", – ответил президенту Артем.

"Такая вот рождественско-новогодняя пастораль с главным Сантой страны", – подытожила Качкаева.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин возмутил сеть постановочным визитом в одну из российских аптек.

Персона
Владимир Путин
Место
РоссияСанкт-Петербург
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Міняйло Микола
Міняйло Микола
А в пупок не забыл поцеловать?
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Соломко Олесь
Соломко Олесь
Загальну оцінку події підтримую, але не називайте путіна Сантою, оскільки він насправді "Дід"!!!))))))))))))))))
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Фоменков Владимир
Фоменков Владимир
лоходебилы, ну что же сейчас Путин сделал плохого и чем разозлил россиян? Пипец, прям сейчас вся Россия выйдет на митинги с плакатами, дескать мы тоже хотим покататься на вертолете!
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Фоменков Владимир, лошара, Путин сейчас ничего не сделал, от слова вообще, единственный плюс пиарколлектива, осчастливили одного!!!! мальчика, а на самом деле, плюнули в тысячи других и вытерли ноги об их родителей, но лишнехромосомных этого не понять
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