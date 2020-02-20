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20 февраля • обновлено в 19:09
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Главный раввин Украины пригласил к себе всех эвакуированных из Китая украинцев

2.2т
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Главный раввин Украины Моше Реувен Асман готов принять всех эвакуированных из охваченного коронавирусом Уханя украинцев.

Он предложил разместить граждан в оздоровительном центре, сообщается на сайте Еврейской общины Киева.

Главный раввин пригласил к себе эвакуированных из Китая украинцев

tsn.ua

Речь идет о размещении в оздоровительном центре. "Хочу прояснить, что я предложил для размещения закрытую оздоровительную базу отдыха, принадлежащую нашей общине, которая находится в лесу, около 300 км от Киева. далеко от населенных пунктов", – пояснил Моше Реувен Асман.

Напомним, что в поселке Новые Санжары Полтавской области более двух тысяч людей заблокировали дорогу для проезда автобусов с эвакуированными из Китая.

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Тема
Коронавирус
Персона
Моше Реувен Асман
Место
Украина Киев
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Причем тут хочешь не хочешь, как толпа скажет так и будет. Люди не хотят эпидемию на своей земле.
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Ш. Олег
Ш. Олег
Dehtyaryov Ilya, если будет, "как толпа скажет", то это не государство Украина, а Гуляй-Поле. Земля, кстати, такая же своя для тех, кто прилетел из Уханя, как и для остальных украинцев.
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Глущенко Александр
Глущенко Александр
А потом этот мученик будет разносить заразу по всей Украине?
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