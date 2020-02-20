Главный раввин пригласил к себе эвакуированных из Китая украинцев

Главный раввин Украины Моше Реувен Асман готов принять всех эвакуированных из охваченного коронавирусом Уханя украинцев.

Он предложил разместить граждан в оздоровительном центре, сообщается на сайте Еврейской общины Киева.

tsn.ua

Речь идет о размещении в оздоровительном центре. "Хочу прояснить, что я предложил для размещения закрытую оздоровительную базу отдыха, принадлежащую нашей общине, которая находится в лесу, около 300 км от Киева. далеко от населенных пунктов", – пояснил Моше Реувен Асман.

Напомним, что в поселке Новые Санжары Полтавской области более двух тысяч людей заблокировали дорогу для проезда автобусов с эвакуированными из Китая.

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