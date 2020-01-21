Главный раввин Украины попросил присвоить митрополиту Шептицкому звание "Праведника народов мира"

Главный раввин Украины Моше Реувен Асман попросил израильский национальный мемориал Холокоста восстановить историческую справедливость по отношению к митрополиту Андрею Шептицкому.

Он считает необходимым присвоить ему почетное звание "Праведника народов мира". Об этом сообщили на странице "Главный Раввин Украины" в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Только что направил письмо в Яд Вашем с просьбой накануне Международного Дня памяти жертв Холокоста и 75-летию освобождения лагеря смерти Аушвиц помочь в восстановлении исторической справедливости по отношению к Митрополиту Андрею Шептицкому и присвоить ему почетное звание "Праведника народов мира", – написал главный раввин.

Моше Реувен Асман storage.realist.online

Он также прикрепил копию своего письма:

Ранее OBOZREVATEL писал, что 19 января на сайте издания The Times of Israel появилось большое интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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