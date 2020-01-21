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21 января • обновлено в 19:10
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Главный раввин Украины попросил присвоить митрополиту Шептицкому звание "Праведника народов мира"

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Главный раввин Украины Моше Реувен Асман попросил израильский национальный мемориал Холокоста восстановить историческую справедливость по отношению к митрополиту Андрею Шептицкому.

Он считает необходимым присвоить ему почетное звание "Праведника народов мира". Об этом сообщили на странице "Главный Раввин Украины" в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Только что направил письмо в Яд Вашем с просьбой накануне Международного Дня памяти жертв Холокоста и 75-летию освобождения лагеря смерти Аушвиц помочь в восстановлении исторической справедливости по отношению к Митрополиту Андрею Шептицкому и присвоить ему почетное звание "Праведника народов мира", – написал главный раввин.

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Моше Реувен Асман

Моше Реувен Асман

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Он также прикрепил копию своего письма:

Главный раввин Украины попросил присвоить митрополиту Шептицкому звание "Праведника народов мира"
Главный раввин Украины попросил присвоить митрополиту Шептицкому звание "Праведника народов мира"

Ранее OBOZREVATEL писал, что 19 января на сайте издания The Times of Israel появилось большое интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Холокост
Персона
Моше Реувен Асман
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