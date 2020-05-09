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9 мая • обновлено в 11:07
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Юрий Бутусов
Юрий Бутусов
Журналист и военный эксперт Все статьи автора

Главные цифры по СССР во Второй мировой войне

4.9т

27 миллионов человек - общее расчетное число погибших граждан СССР по большинству исследований;

13,6 миллионов человек - число погибших и умерших военнослужащих согласно карточкам учета Центрального архива МО РФ в 2007-м году, из 34,5 миллионов призванных;

16-17 миллионов человек - расчетная цифра ряда современных историков числа погибших и умерших по всем причинам военнослужащих, а также служащих других госструктур, ополченцев, неучтенных мобилизованных, партизан, несовершеннолетних и стариков, принявших участие в боевых действиях (потери погибшими и умершими Германии и ее союзников на Восточном фронте - 5 миллионов человек);

1,24 миллиона человек - число советских граждан перешедших на сторону немцев, в том числе 400 тысяч русских и 250 тысяч украинцев (данные из русскоязычной Википедии: https://ru.wikipedia.org/wiki/Русский_коллаборационизм_во_Второй_мировой_войне);

1,35 миллиона человек - общее число депортированных в 41-45-м в отдаленные районы народов СССР, обвиненных в сотрудничестве с врагом в полном составе. Депортации подлежали 9 народностей - советские немцы, крымские татары, чеченцы, ингуши, карачаевцы, балкарцы, калмыки, турки-месхетинцы, понтийские греки;

3,1 миллиона человек - узники лагерей и поселений прошедшие через ГУЛАГ в 41-45-м годах;

1,1 миллиона человек - узники ГУЛАГа, освобожденные для участия в войне;

400 тысяч человек - число арестованных и депортированных жителей Западной Украины и Беларуси, которые оккупировал СССР в 1939-41-м годах;

100 тысяч человек - число русских "эсэсовцев" в составе 29-й, 30-й, 36-й русских дивизий СС, 15-го казачьего корпуса СС и 1-й русской бригады СС (в составе 14-й дивизии СС служило 30 тысяч украинцев);

2 530 663 человек - осуждено военными трибуналами к различным видам ответственности;

157 593 человек - расстреляно по приговорам трибуналов в годы войны;

427 910 человек - направлено в штрафные подразделения искупать вину кровью;

458 человек - погибло всего генералов и адмиралов;

54 человека - число генералов и адмиралов расстрелянных своими и умерших в советских тюрьмах;

6 человек - число генералов, перешедших на службу в германский вермахт;

2,57 миллиона человек - инвалиды войны;

457 тысяч человек - инвалиды, не имевшие одной или нескольких конечностей.

678 тысяч человек - дети, оставшиеся круглыми сиротами.

Главные цифры по СССР во Второй мировой войне

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Автор
Юрий Бутусов Юрий Бутусов
Тема
Вторая мировая война
Источник
Источник: Facebook Юрия Бутусова
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
1.24 млн это не советские граждане, перешедшие на сторону немцев, а хиви - добровольно-принудительные помощники по хозяйству из числа военнопленных. В плену это был практически единственный способ выжить, да и набирали их по разнарядкам. Их даже в СССР по возвращению не осуждали
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Shlomo Shtern
Shlomo Shtern
Наш пердусов хочет показать, что количество погибших граждан СССР было намного больше, чем количество погибших нацистских оккупантов. Возможно и так, но тем ЦЕННЕЕ и ЗНАЧИМЕЕ тогда становится смысл праздника Дня Победы 9 Мая!
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
400 тыс депортированных из западной Украины и Беларуси - это поляки, а не белорусы и не украинцы. После во.ны они вернулись в Польшу. Учитывая Волынскую резню - ссылка в Сибирь спасла им жизнь . Так бывает.
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