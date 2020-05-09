27 миллионов человек - общее расчетное число погибших граждан СССР по большинству исследований;
13,6 миллионов человек - число погибших и умерших военнослужащих согласно карточкам учета Центрального архива МО РФ в 2007-м году, из 34,5 миллионов призванных;
16-17 миллионов человек - расчетная цифра ряда современных историков числа погибших и умерших по всем причинам военнослужащих, а также служащих других госструктур, ополченцев, неучтенных мобилизованных, партизан, несовершеннолетних и стариков, принявших участие в боевых действиях (потери погибшими и умершими Германии и ее союзников на Восточном фронте - 5 миллионов человек);
1,24 миллиона человек - число советских граждан перешедших на сторону немцев, в том числе 400 тысяч русских и 250 тысяч украинцев (данные из русскоязычной Википедии: https://ru.wikipedia.org/wiki/Русский_коллаборационизм_во_Второй_мировой_войне);
1,35 миллиона человек - общее число депортированных в 41-45-м в отдаленные районы народов СССР, обвиненных в сотрудничестве с врагом в полном составе. Депортации подлежали 9 народностей - советские немцы, крымские татары, чеченцы, ингуши, карачаевцы, балкарцы, калмыки, турки-месхетинцы, понтийские греки;
3,1 миллиона человек - узники лагерей и поселений прошедшие через ГУЛАГ в 41-45-м годах;
1,1 миллиона человек - узники ГУЛАГа, освобожденные для участия в войне;
400 тысяч человек - число арестованных и депортированных жителей Западной Украины и Беларуси, которые оккупировал СССР в 1939-41-м годах;
100 тысяч человек - число русских "эсэсовцев" в составе 29-й, 30-й, 36-й русских дивизий СС, 15-го казачьего корпуса СС и 1-й русской бригады СС (в составе 14-й дивизии СС служило 30 тысяч украинцев);
2 530 663 человек - осуждено военными трибуналами к различным видам ответственности;
157 593 человек - расстреляно по приговорам трибуналов в годы войны;
427 910 человек - направлено в штрафные подразделения искупать вину кровью;
458 человек - погибло всего генералов и адмиралов;
54 человека - число генералов и адмиралов расстрелянных своими и умерших в советских тюрьмах;
6 человек - число генералов, перешедших на службу в германский вермахт;
2,57 миллиона человек - инвалиды войны;
457 тысяч человек - инвалиды, не имевшие одной или нескольких конечностей.
678 тысяч человек - дети, оставшиеся круглыми сиротами.
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