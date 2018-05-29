"Главные мои планы - выжить": в сети показали сочинения детей с Донбасса

Школьники, которые проживают на оккупированной территории и вблизи к линии разграничения на Донбассе больше всего хотят, чтобы поскорей закончилась развязанная Россией война.

Об этом свидетельствуют их сочинения, которые они писали в конце учебного года, а отрывки некоторых из них на своей странице в Facebook опубликовал замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

"Утром прочитал три листа школьных сочинений о планах на лето, которые написали дети на оккупированной русскими наемниками территории Донбасса. В этих письмах жуткие слова: "... планов никак не могу строить, так как не знаю, что будет завтра", "у меня нет планов на лето из-за войны", "а хочется, чтобы как у всех ребят, у которых нет войны", - цитирует детские сочинения он.

Новости На Донбассе обстреляли школу с сотнями детей внутри

Аброськин подчеркивает, что эти слова - это настоящее тысяч наших детей на оккупированной территории, а также детей, которые вынуждены проживать на линии разграничения.

"Ни в чем неповинных детей, наших граждан Украины. Будущее, которое мы должны защищать. В этой войне можно победить только, когда все объединятся ради мира, ради того, чтобы наши дети не писали в своих школьных сочинениях "главные мои планы - выжить". Надо сделать все возможное, чтобы скорее освободить наши города и села от террористических группировок", - добавил замглавы Нацполиции.

Напомним, накануне на Донбассе террористы убили 15-летнюю девочку.