Главную елку в пригороде Одессы сделают из тысячи устриц. Фото

Власти райцентра Доброслав под Одессой намерены к Новому году поставить на центральной площади "главную елку", собранную из ракушек морских и речных устриц.

Всего для создания "устричной" ели понадобится больше тысячи ракушек. Об этом сообщила поселковый голова Доброслава Людмила Прокопечко на своей странице в Facebook.

"Ежегодно до 19 декабря мы делаем креативную елку. Вот это фрагмент новой елки и, надеемся, нового рекорда", – написала чиновница, приложив к своему посту фотографию.

Елка из устриц Facebook Людмилы Прокопечко

В предыдущие годы главные елки райцентра также выглядели необычно. В частности, одна из елей была собрана из тысяч карандашей, а другая – из CD-дисков.

Пользователи сети поддержали идею установки необычной ели.

"Красота какая!", "Открывайте музей елок", "Ого, сколько вы там устриц наели!", – пишут люди в комментариях к посту.

Скриншот комментариев Facebook Людмилы Прокопечко

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киеве раскрыли секрет о главной елке Украины-2020 и подробностях празднования Нового года.

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