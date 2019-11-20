Главную елку в пригороде Одессы сделают из тысячи устриц. Фото

Власти райцентра Доброслав под Одессой намерены к Новому году поставить на центральной площади "главную елку", собранную из ракушек морских и речных устриц.
Всего для создания "устричной" ели понадобится больше тысячи ракушек. Об этом сообщила поселковый голова Доброслава Людмила Прокопечко на своей странице в Facebook.
"Ежегодно до 19 декабря мы делаем креативную елку. Вот это фрагмент новой елки и, надеемся, нового рекорда", – написала чиновница, приложив к своему посту фотографию.
Елка из устриц
Facebook Людмилы Прокопечко
В предыдущие годы главные елки райцентра также выглядели необычно. В частности, одна из елей была собрана из тысяч карандашей, а другая – из CD-дисков.
Пользователи сети поддержали идею установки необычной ели.
"Красота какая!", "Открывайте музей елок", "Ого, сколько вы там устриц наели!", – пишут люди в комментариях к посту.
Скриншот комментариев
Facebook Людмилы Прокопечко
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