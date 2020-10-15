Главнокомандующий ВСУ женился на новой главе Черниговской ОГА

Главнокомандующий ВСУ, 53-летний генерал-полковник Руслан Хомчак женился.

Как сообщили источники OBOZREVATEL, его женой стала новоназначенная глава Черниговской облгосадминистрации 29-летняя Анна Коваленко (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По словам источника, торжественных празднований пара пока не планирует из-за пандемии – оба недавно переболели коронавирусом.

Хомчак и Коваленко встречались полгода. Главнокомандующий ВСУ был ранее женат и развелся в 1993 году, для Коваленко это официально первый брак.

Между Хомчак и Коваленко разница в возрасте 24 года, такая же разница у Дональда и Мелании Трампов, Эмануэля и Брижит Макронов, Бориса Джонсона и Керри Симондс.

Как отмечает Telegram-канал "Силовой", Коваленко со времен работы журналистом не была чужда военная тематика, а после назначения на высокие должности о своем будущем муже отзывалась исключительно в положительном ключе, хотя отношений не афишировала. При этом ее личная страница в Facebook пестрит ссылками на интервью Хомчака.

Напомним, 15 октября президент Украины Владимир Зеленский представил Анну Коваленко как нового руководителя Черниговской ОГА.

Коваленко является председателем всеукраинской ОО "39 женская сотня Самообороны Майдана" и координатором ОО "Антикоррупционное движение Украины".

Она была консультантом при комитете Верховной Рады по вопросам безопасности и обороны, а также советником трех министров обороны и министра информационной политики Юрия Стеця в 2014-2015 годах.

В 2019 году была избрана народным депутатом от "Слуги народа". 10 сентября 2019 года досрочно сложила полномочия в связи с назначением ее заместителем главы Офиса президента.

В апреле 2020 года Коваленко назначили заместителем министра развития общин и территорий.

Руслан Хомчак и Анна Коваленко Telegram "Силовой"

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Как писал OBOZREVATEL, Хомчак назначил на должность в Генеральном штабе экс-командира 128-й бригады Олега Христенко, который якобы бросил свою бригаду в Луганской области и сбежал.