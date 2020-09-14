Главнокомандующий ВСУ Хомчак выздоровел от COVID-19

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак поборол коронавирус (COVID-19).

Об этом на совещании в понедельник, 14 сентября, сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает пресс-служба ОПУ.

"Поздравляю вас с преодолением этой болезни. Желаю вам и в дальнейшем крепкого здоровья и иммунитета", – сказал гарант.

Хомчак отметил, что ситуация с коронавирусом в зоне проведения операции объединенных сил стабильно контролируется. В то же время он сообщил статистику, что 11 человек из зоны проведения ООС – активные больные COVID-19 – проходят лечение дома, а 43 человека находятся на самоизоляции. Среди них – представители ВСУ, Нацгвардии и пограничной службы.

Добавим, что о болезни Хомчака стало известно только 11 сентября. В ВСУ сообщали, что офицер находился на самоизоляции.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 14 сентября, в Украине официально подтверждены 156 797 случаев коронавирусной инфекции. Из них 2462 – обнаружены за прошедшие сутки.