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26 октября • обновлено в 17:48
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Главнокомандующий не указ? Поскандаливший с Зеленским боец "Азова" сделал жесткое заявление

1.1т Читать материал на украинском

Экс-боец полка "Азов" Денис Янтар раскритиковал решение президента Украины Владимира Зеленского о разведении войск на Донбассе.

После словесной перепалки с главой государства в Золотом Янтар прокомментировал ситуацию и озвучил дальнейшие планы своих соратников.

Он уверен, что разведение войск "это безумие" и "не те шаги, которые должен делать президент".

При этом Янтар открыто заявил, что не будет подчиняться главнокомандующему и выразил уверенность, что действует в рамках закона.

"Не знаю, какой у него план, но мы планируем и далее оставаться тут, пока будет угроза этого безумного разведения войск и потери территорий", - сказал он.

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Янтар также подтвердил, что является бывшим бойцом "Азова". Согласно информации из профиля мужчины в соцсетях, сейчас он является главой политической партии "Национальный корпус" в Николаевской области.

Главнокомандующий не указ? Поскандаливший с Зеленским боец 'Азова' сделал жесткое заявление

Главнокомандующий не указ? Поскандаливший с Зеленским боец 'Азова' сделал жесткое заявление

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале октября под Офисом президента и на Майдане в Киеве прошли протесты против подписания "формулы Штайнмайера". К столице присоединились и другие города.

Президент Украины Владимир Зеленский вскоре после этого выступил с экстренным заявлением о ситуации на Донбассе и "формуле", заявив, что никакой "капитуляции не будет".

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Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
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