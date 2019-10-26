Главнокомандующий не указ? Поскандаливший с Зеленским боец 'Азова' сделал жесткое заявление

Экс-боец полка "Азов" Денис Янтар раскритиковал решение президента Украины Владимира Зеленского о разведении войск на Донбассе.

После словесной перепалки с главой государства в Золотом Янтар прокомментировал ситуацию и озвучил дальнейшие планы своих соратников.

Он уверен, что разведение войск "это безумие" и "не те шаги, которые должен делать президент".

При этом Янтар открыто заявил, что не будет подчиняться главнокомандующему и выразил уверенность, что действует в рамках закона.

"Не знаю, какой у него план, но мы планируем и далее оставаться тут, пока будет угроза этого безумного разведения войск и потери территорий", - сказал он.

Янтар также подтвердил, что является бывшим бойцом "Азова". Согласно информации из профиля мужчины в соцсетях, сейчас он является главой политической партии "Национальный корпус" в Николаевской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале октября под Офисом президента и на Майдане в Киеве прошли протесты против подписания "формулы Штайнмайера". К столице присоединились и другие города.

Президент Украины Владимир Зеленский вскоре после этого выступил с экстренным заявлением о ситуации на Донбассе и "формуле", заявив, что никакой "капитуляции не будет".

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!