"Главное, вернуться живыми": бойцы АТО трогательно поздравили побратимов с Новым годом

В сети появилось трогательное видео с новогодними поздравлениями бойцов АТО для своих побратимов.

Его опубликовали на странице "5 канала" в Facebook.

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"Хочу поздравить своих побратимов, которые находятся на передовой. Счастья, здоровья, самое главное — вернуться домой живыми", — говорит один из военнослужащих.

"Хочу сказать тем пацанам, кому тяжелее, чем нам, которые в окопах сидят в снегу, мокрые, грязные. Держитесь! Знайте — наша броня всегда вас поддержит, только дайте знать", — продолжает украинский танкист.

Под видео множество теплых слов оставили и простые украинцы.

"С Новым годом, дорогие защитники Украины! Божьих благословений и крепкой защиты от врагов, сил и выдержки, берегите себя и Родину, верим в вас, наши современные Герои!", "С Новым годом, родные наши! Пусть ангелы вас охраняют от вражеских пуль! Здоровья вам, Герои нашей Украинской земли!", "С Новым годом вас, ребята. Вы для нас родные, берегите себя. Всего самого лучшего вам в Новом году", "Пусть Бог и Матерь Божья вас всегда охраняет. Возвращайтесь домой все живыми и с победой", — пишут они.

Ранее "Обозреватель" писал о том, как бойцы АТО на передовой готовились к встрече Нового года-2017.