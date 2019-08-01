"Главное не донести, а не расплескать": в Крыму пожаловались на новое "покращення"

В Бахчисарае в аннексированном Крыму заметили очередное "улучшение" жизни.

Так, на автовокзале создали странную систему посещения общественного туалета. Чтобы зайти в уборную, необходимо купить билет в кассе, которая находится от нее на значительном расстоянии.

"Есть ли предел маразму? Теперь, чтобы попасть в это заведение, надо купить билет в кассе автовокзала (в Бахчисарае на автостанции расстояние от касс до заведения около 100м). Уехать-то вы уедете, а вот добежать можно не успеть. Удачи!" - подписала соответствующие фото в Twitter RoksolanaToday&Крым25%.

В комментариях смеются с "покращення".

"Главное не добежать! Главное донести и не расплескать!", "Аксенов не какает", "Какие туалеты, такая и страна", - пишут пользователи.

Есть ли предел маразму?

Теперь, чтобы попасть в это заведение, надо купить билет в кассе автовокзала (в Бахчисарае на автостанции расстояние от касс до заведения около 100м). Уехать-то Вы уедете, а вот добежать можно не успеть. Удачи!! pic.twitter.com/uRTaCAnInG — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) July 31, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, в России женщина сходила в туалет прям в зале супермаркета.

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