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"Главное не донести, а не расплескать": в Крыму пожаловались на новое "покращення"

2.3т Читать материал на украинском

В Бахчисарае в аннексированном Крыму заметили очередное "улучшение" жизни.

Так, на автовокзале создали странную систему посещения общественного туалета. Чтобы зайти в уборную, необходимо купить билет в кассе, которая находится от нее на значительном расстоянии.

"Есть ли предел маразму? Теперь, чтобы попасть в это заведение, надо купить билет в кассе автовокзала (в Бахчисарае на автостанции расстояние от касс до заведения около 100м). Уехать-то вы уедете, а вот добежать можно не успеть. Удачи!" - подписала соответствующие фото в Twitter RoksolanaToday&Крым25%.

В комментариях смеются с "покращення".

"Главное не добежать! Главное донести и не расплескать!", "Аксенов не какает", "Какие туалеты, такая и страна", - пишут пользователи.

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"Главное не донести, а не расплескать": в Крыму пожаловались на новое "покращення"
"Главное не донести, а не расплескать": в Крыму пожаловались на новое "покращення"
"Главное не донести, а не расплескать": в Крыму пожаловались на новое "покращення"

"Главное не донести, а не расплескать": в Крыму пожаловались на новое "покращення"

Как сообщал OBOZREVATEL, в России женщина сходила в туалет прям в зале супермаркета.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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Валевич Борис
Валевич Борис
зато вернулись в родную гавань
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