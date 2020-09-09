Главарь "ДНР" передумал "уничтожать позиции ВСУ" в районе поселка Шумы

Юрий Сергиенко Общество 18:51, 9.09.2020 Обновлено: 19:01, 9.09.2020

Главарь террористического формирования "ДНР" Денис Пушилин отменил свой приказ об "уничтожении инженерных сооружений Вооруженных сил Украины" в районе поселка Шумы Донецкой области.

Его заявление 9 августа обнародовал один из сайтов боевиков.

"Принял решение отменить приказ об устранении незаконных укреплений украинских вооруженных формирований в районе населенного пункта Шумы", – сказал Пушилин.

Напомним, что главарь террористов "ДНР" пригрозил уничтожить инженерные сооружения ВСУ в районе поселка Шумы, которые якобы были передвинуты в нарушение договоренностей о прекращении огня.

В ВСУ эти обвинения опровергли, а наблюдатели СММ ОБСЕ в отчете от 5 сентября также подтвердили отсутствие каких-либо изменений в позициях.

В связи с этим состоялось срочное заседание Трехсторонней контактной группы, на котором украинская сторона согласилась проинспектировать 10 сентября указанные позиции вместе с представителями координатора от ОБСЕ.

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