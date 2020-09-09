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Главарь "ДНР" передумал "уничтожать позиции ВСУ" в районе поселка Шумы

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Общество
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Пушилин заявил, что отменил указ 'об уничтожении позиций ВСУ'

Пушилин заявил, что отменил указ "об уничтожении позиций ВСУ".

Главарь террористического формирования "ДНР" Денис Пушилин отменил свой приказ об "уничтожении инженерных сооружений Вооруженных сил Украины" в районе поселка Шумы Донецкой области.

Его заявление 9 августа обнародовал один из сайтов боевиков.

"Принял решение отменить приказ об устранении незаконных укреплений украинских вооруженных формирований в районе населенного пункта Шумы", – сказал Пушилин.

Напомним, что главарь террористов "ДНР" пригрозил уничтожить инженерные сооружения ВСУ в районе поселка Шумы, которые якобы были передвинуты в нарушение договоренностей о прекращении огня.

В ВСУ эти обвинения опровергли, а наблюдатели СММ ОБСЕ в отчете от 5 сентября также подтвердили отсутствие каких-либо изменений в позициях.

В связи с этим состоялось срочное заседание Трехсторонней контактной группы, на котором украинская сторона согласилась проинспектировать 10 сентября указанные позиции вместе с представителями координатора от ОБСЕ.

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УкраинаВойна на Донбассетеррористы "ДНР"Денис Пушилин
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  2. Общество