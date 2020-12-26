Глава ВОЗ предупредил мир об угрозе новых пандемий

Пандемия коронавируса COVID-19 может быть не последней, поэтому государствам необходимо работать в сфере здравоохранения, чтобы быть готовыми к новым чрезвычайным ситуациям.

Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус, передает AFP.

Как отметил Гебреисус, попытки сохранить здоровье людей будут неудачны без решения таких масштабных проблем, как глобальное потепление и защита животных.

Глава ВОЗ также осудил недальновидные расходы в связи со вспышками болезни в связи с тем, что не предпринимается никаких мер по подготовке к очередной вспышке.

Он отметил, что люди не готовы к пандемиям, о чем говорилось в отчете Совета по мониторингу глобальной готовности еще в сентябре 2019 года.

"Пандемия высветила тесную связь между здоровьем людей, животных и планеты", – сказал Гебреисус. Глава ВОЗ заключил, что COVID-19 несет последствия для общества и экономики, далеко выходящие за рамки самой болезни.

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