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5 мая • обновлено в 11:29
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Глава ВОЗ назвал самый надежный способ профилактики коронавируса: доступный всем

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что самым надежным способом защититься от коронавируса является мытье рук.

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С таким заявлением он выступил в понедельник, 4 мая, на брифинге в Женеве.

"Простое мытьё рук может стать водоразделом между жизнью и смертью, и оно остаётся одной из самых важных мер общественного здравоохранения для защиты людей, семей и обществ от заболевания CОVID-19 и многих других болезней", – отметил глава ВОЗ.

Глава ВОЗ назвал самый надежный способ профилактики коронавируса

Глава ВОЗ назвал самый надежный способ профилактики коронавируса

Гебрейесус добавил, что у трёх миллиардов людей на планете нет водоснабжения в домах и отсутствует мыло. Он призвал резко увеличить инвестиции в мыло, доступ к воде и моющим средствам на основе спирта, чтобы снизить темпы пандемии.

Глава ВОЗ призвал не забывать о социальной дистанции между людьми и необходимости продолжать проводить тестирование и лечение всех заболевших и выявлять всех, кто контактировал с больными.

"Этот вирус останется с нами надолго, поэтому нужно вместе разрабатывать и делиться средствами для борьбы с ним", – резюмировал Гебрейесус.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врачи заявили, что основным безошибочным способом выявления больных коронавирусом является компьютерная томография (КТ) легких.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Персона
Тедрос Аданом Гебреисус
Тег
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
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