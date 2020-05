Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что самым надежным способом защититься от коронавируса является мытье рук.

С таким заявлением он выступил в понедельник, 4 мая, на брифинге в Женеве.

"Простое мытьё рук может стать водоразделом между жизнью и смертью, и оно остаётся одной из самых важных мер общественного здравоохранения для защиты людей, семей и обществ от заболевания CОVID-19 и многих других болезней", – отметил глава ВОЗ.

Гебрейесус добавил, что у трёх миллиардов людей на планете нет водоснабжения в домах и отсутствует мыло. Он призвал резко увеличить инвестиции в мыло, доступ к воде и моющим средствам на основе спирта, чтобы снизить темпы пандемии.

Глава ВОЗ призвал не забывать о социальной дистанции между людьми и необходимости продолжать проводить тестирование и лечение всех заболевших и выявлять всех, кто контактировал с больными.

"Этот вирус останется с нами надолго, поэтому нужно вместе разрабатывать и делиться средствами для борьбы с ним", – резюмировал Гебрейесус.

"Tomorrow is #HandHygiene Day - a reminder of the importance of clean hands for #healthworkers, and for all of us.



At the same time, we must remember that millions of people around the world are not able to practice this most basic of precautions"-@DrTedros