Глава Винницкой ОГА заболел COVID-19
Пневмонию от COVID-19 подтвердила томография
Борзов напомнил, что Винница находится на грани "красной" зоны
Глава Винницкой областной администрации Сергей Борзов заболел COVID-19, и будет находиться на самоизоляции.
О своем диагнозе чиновник сообщил в Facebook. Он также призвал людей беречь себя и придерживаться карантинных правил.
"У меня коронавирус. Сегодня ковидную пневмонию подтвердила компьютерная томография. Понятно, что некоторое время я буду на самоизоляции. Но не самоизолируюсь от жизни Винницкой области. Да, я тоже попал в статистику инфицированных", – написал Борзов.
Он отметил, что для коронавируса не имеет значения социальный статус, должность или профессия.
"Пожалуйста, придерживайтесь карантинных правил. Помните, что рядом с вами есть те, кто в зоне риска", – призвал глава ОГА.
Также он отметил, что с 9 ноября Винницкая область впервые на карантинной карте будет иметь "красную" зону – город Казатин и Тывривский район. На грани "красной" зоны и сама Винница.
В Винницкой области за минувшие сутки коронавирус впервые обнаружен у 279 человек, зарегистрировано 8 летальных случаев.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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