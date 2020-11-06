Глава Винницкой ОГА заболел COVID-19

Глава Винницкой областной администрации Сергей Борзов заболел COVID-19, и будет находиться на самоизоляции.

О своем диагнозе чиновник сообщил в Facebook. Он также призвал людей беречь себя и придерживаться карантинных правил.

"У меня коронавирус. Сегодня ковидную пневмонию подтвердила компьютерная томография. Понятно, что некоторое время я буду на самоизоляции. Но не самоизолируюсь от жизни Винницкой области. Да, я тоже попал в статистику инфицированных", – написал Борзов.

Он отметил, что для коронавируса не имеет значения социальный статус, должность или профессия.

"Пожалуйста, придерживайтесь карантинных правил. Помните, что рядом с вами есть те, кто в зоне риска", – призвал глава ОГА.

Также он отметил, что с 9 ноября Винницкая область впервые на карантинной карте будет иметь "красную" зону – город Казатин и Тывривский район. На грани "красной" зоны и сама Винница.

В Винницкой области за минувшие сутки коронавирус впервые обнаружен у 279 человек, зарегистрировано 8 летальных случаев.

Как сообщал OBOZREVATEL: