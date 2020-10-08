Глава Винницкой ОГА рассказал, как руководитель облавтодора 'погорел' на взятке

Председатель Винницкой ОГА Сергей Борзов сообщил о предложении взятки от руководителя облавтодора в размере 4,2 млн грн за решение вопроса с долгом перед коммерческими структурами.

Об этом он рассказал на своей странице в Facebook. Он отметил, что 8 октября состоялась спецоперация по задержанию чиновника.

"Сегодня состоялась спецоперация. С коррупцией в Виннице и в области нужно заканчивать. Руководитель службы автомобильных дорог в Винницкой области Алексеев И.М. предложил предоставить мне, как председателю Винницкой ОГА, неправомерную выгоду в размере 4,2 млн грн за решение вопроса о погашении задолженности и выделение средств из государственного бюджета Украины за ранее поставленное медицинское оборудование на коммунальное медицинское учреждение области КЗ "База специального медицинского снабжения" перед коммерческими структурами (ООО "Илантанмед" и ЧП "Донмед") в размере 42 млн грн", – сообщил Борзов.

Он отметил, что обратился в полицию с заявлением о предложении предоставления ему взятки 24 сентября.

На основании этого заявления того же дня НАБУ зарегистрировало уголовное производство по признакам уголовного преступления предусмотренного ч.3 ст.369 УК Украины "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу".

В настоящее время проводятся следственные действия, по результатам которых задержанному будет объявлена подозрение.