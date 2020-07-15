Глава "Укргазбанка" рассказал об уникальности "зеленой" стратегии

"Укргазбанк", известный как сторонник кредитования экологических и социальных "зеленых" проектов, единственный такой в Восточной Европе.

Об этом в интервью dsnews.ua рассказал председатель правления банка Кирилл Шевченко, поскольку соответствующая стратегия развития была выбрана уже при нем.

По его словам, по результатам 2014-го учреждение имело 3,4 млрд грн убытков, поэтому весь 2015 был посвящен тому, чтобы выйти из убытков и вернуть банк в состояние активного игрока рынка. Когда это удалось, начались поиски стратегии.

"А потом банку нужно было определяться со стратегией, искать бизнес, который будет профильным. Одним из вариантов был "зеленый" банкинг. Мы начали поиск хорошего репутабельного партнера и в мае 2016-го подписали соглашение с IFC о развитии green banking – "зеленого" банкинга", – рассказал Шевченко.

Он отметил, что сначала это было воспринято рынком как маркетинговый ход, пока банк не начал показывать хорошие финансовые результаты, доведя серьезность стратегии.

"Хотя Green Banking Network – сеть "зеленых" банков – была создана только в 2015 году вместе с подписанием Парижского соглашения. Не только для Украины, но и для региона это был первый подобный проект, и сегодня Укргазбанк – единственный "зеленый" банк в Восточной Европе", – подчеркнул Шевченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в "Укргазбанке" стартовала всеукраинская программа доступных кредитов на жилье под 8,8%. Первой его получила молодая семья из пгт. Великодолинское Одесской области 2 июля. Они стали обладателями собственной квартиры в Одессе.