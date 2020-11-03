Глава украинской делегации в ПАСЕ заразилась COVID-19

Глава украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько заболела коронавирусом (COVID-19).

Как сообщила она в Facebook, тест показал положительный результат.

"Всех, с кем контактировала в последние дни, проинформировала и попросила быть в самоизоляции по возможности и использовать все средства безопасности", – написала Ясько.

Напомним, недавно Ясько в составе группы народных депутатов Украины не пустили наблюдателями на выборы в парламент Грузии.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что коронавирусом заразился нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко.

Также министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев заболел COVID-19.

Кроме того, у министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского выявлен коронавирус.