Глава украинской делегации в ПАСЕ заразилась COVID-19
Глава украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько заболела коронавирусом (COVID-19).
Как сообщила она в Facebook, тест показал положительный результат.
"Всех, с кем контактировала в последние дни, проинформировала и попросила быть в самоизоляции по возможности и использовать все средства безопасности", – написала Ясько.
Напомним, недавно Ясько в составе группы народных депутатов Украины не пустили наблюдателями на выборы в парламент Грузии.
Ранее OBOZREVATEL сообщил, что коронавирусом заразился нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко.
Также министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев заболел COVID-19.
Кроме того, у министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского выявлен коронавирус.