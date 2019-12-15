Лобановский и ликвидаторы ЧАЭС вместо Бандеры: преемник Вятровича рассказал о "токсичных" героях

Украинский институт национальной памяти должен сосредоточить работу на новых героях страны, которые будут объединять общество, а не вызывать споры.

Об этом заявил новый руководитель УИНП Антон Дробович, который заменил на посту Владимира Вятровича, передает "Радио Свобода".

"Институт может продолжать дальше говорить о тех персонах, о которых говорит, но надо выбирать больше тех, которые объединяют украинцев.

Например, был деятель УНР Болбочан (полковник Петр Болбочан в 1918 году командовал крымской группой армии УНР, – ред.), Малевич (художник Казимир Малевич, – ред.), Валерий Лобановский (футбольный тренер, – ред.), ликвидаторы ЧАЭС-герои. То есть, люди, по которым не идут никакие распри", – сказал Дробович.

Что касается таких исторических фигур, как проводник ОУН Степан Бандера, главнокомандующий УПА Роман Шухевич и других деятелей ОУН и УПА, то тут важна информационная работа.

Иллюстрация. Шухевич и Бандера УП

"Здесь, прежде всего, надо объяснить обществу, почему эти люди, эти герои важны для одной части общества, и разобраться, почему они токсичны для другой. Рассказать, как работала советская пропаганда.

Просто вопрос о таких героях должен решаться в общественном диалоге, никто никому не может навязывать героев – одна сторона другой и наоборот", – подчеркнул директор института национальной памяти.

Он добавил, что УИНП хочет, "чтобы во Львове, Киеве, Ивано-Франковске могли объяснить, почему для тех или иных людей те или иные герои важны".

"Никто не должен оперировать штампами советской пропаганды, но, с другой стороны, никто не может игнорировать объективные факты. Например, как насчет персоналии Андрея Мельника (проводник ОУН, – ред.)", – пояснил Дробович.

Отмечается, что среди стратегических заданий института – завершение декоммунизации, расширение тематики, усиление международного диалога по исторической памяти.

По расширению тематики, в частности, внесены такие темы, как "депортация, шестидесятники, Холокост, АТО/ООС, память об истории до ХХ века". Предыдущее руководство института особое внимание уделяло тематике Второй мировой войны, сложным историческим событиям и вопросам и фигурам, которые вызывают неоднозначную реакцию в обществе.

Антон Дробович Корреспондент.net

Как сообщал OBOZREVATEL:

3 декабря в Верховной Раде бывший директор Института национальной памяти Владимир Вятрович принял присягу народного депутата.

4 декабря Кабинет министров Украины назначил новым главой Украинского института национальной памяти Антона Дробовича.

Новый глава Института нацпамяти Антон Дробович задекларировал две квартиры. Об этом стало известно из его декларации о доходах за 2018 год.

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