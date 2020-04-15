Глава УГКЦ заявил о беспрецедентных мерах на Пасху
Впервые, со времен подполья Украинской греко-католической церкви, богослужения и освящение пасок на Пасху будет за закрытыми дверями.
Об этом в разговоре с шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар заявил глава УГКЦ Блаженнейший Святослав (Шевчук) в эфире программы "Открытая Церковь" на YouTube-канале "Живе телебачення" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Особенностью нынешнего Пасхи во всех странах мира, особенно, где присутствует наша церковь, наши богослужения будут происходить практически за закрытыми дверями. И участия наших верующих в них, как это традиционно происходит, не будет", — говорит Блаженнейший Святослав.
В то же время он подчеркивает, что это необходимо, чтобы сохранить жизнь и здоровье людей.
"Эта Пасха буду проходить дома, когда мы, возможно, впервые после времен подполья нашей церкви, будем освящать пасхальные корзины онлайн", – сказал глава УГКЦ.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский призвал украинцев отпраздновать Пасху дома, так как массовое скопление людей во время богослужений создает идеальную среду для распространения коронавируса.