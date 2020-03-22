Глава УГКЦ призвал объявить "политический карантин" в Украине

Глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав призвал украинскую власть объявить в стране "политический карантин".

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Как сообщает пресс-служба УГКЦ, предстоятель во время воскресной литургии заявил, что в это непростое время власть не должна принимать решений, которые могут создать социальное напряжение.

"А еще больше – не поддаваться соблазну с помощью карантинных мероприятий осуществлять преследование или репрессии в отношении своих политических оппонентов", – подчеркнул глава УГКЦ.

Блаженнейший Святослав

Он попросил перед лицом смертельной опасности оставить все то, что нас разъединяет, и объединиться в служении людям.

Также Блаженнейший Святослав выразил глубокую благодарность медикам, которые сейчас спасают здоровье и жизнь больных людей.

По его словам, как во времена Майдана греко-католические храмы и монастыри открылись и превратились в подпольные госпитали, так "если потребуется, все церковное пространство станет госпиталями, где мы вместе с вами будем спасать человеческие жизни".

Как писал OBOZREVATEL, в связи с карантином из-за пандемии коронавируса в УГКЦ выразили готовность перейти на богослужения онлайн.

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