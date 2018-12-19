Глава УГКЦ обратился к Епифанию с историческим предложением: опубликовано письмо

Глава Украинской греко-католической церкви Святослав (Шевчук) обратился к предстоятелю Православной церкви Украины митрополиту Епифанию с предложением "вместе начать путь к единству и правде".

"Лично и от имени Синода епископов Украинской греко-католической церкви сердечно поздравляю вас по случаю завершения объединительного Собора, плодом которого стало избрание вас предстоятелем православной церкви Украины", — сказано в опубликованном на сайте УГКЦ письме.

Архиепископ добавил, что украинская православная и греко-католическая церкви являются "церквями Владимирова крещения, которые были рождены в купели днепровских вод", заявив, что "протягивает руку Епифанию и всем православным братьям".

"Мы живем одним литургическим наследием. Хотя еще сегодня мы не находимся в полном евхаристическом общении, однако призваны совместно преодолевать препятствия, которые стоят на пути к единству. Эту историческую миссию и фундамент будущего патриархата объединенной Киевской церкви заложили еще славные церковные мужи Петр Могила и Иосиф Вельямин Рутский", — написано в обращении.

Митрополит Епифаний и Святослав (Шевчук)

Как сообщал OBOZREVATEL, митрополита Епифания избрали главой единой православной церкви на объединительном Соборе 15 декабря. В сеть накануне попало рассекреченное видео с собрания. Также ранее были опубликованы самые значимые факты из биографии Епифания.

17 декабря Украинская православная церковь Московского патриархата собрала внеочередное заседание Священного Синода, по итогам которого митрополит Онуфрий заявил, что объединительный Собор – объединение двух "неканонических структур и раскольников", а действия Вселенского патриархата – предательство.